(MENAFN
- Sherpa Communications)
شركة التطوير العقاري العالمية ميريد تفتتح مكتبها الرئيسي في مدينة دبي للإنترنت
20 فبراير 2024، دبي، الإمارات العربية المتحدة – تتجلى رؤية ميريد، شركة التطوير العقاري العالمية الرائدة الحائزة على عدة جوائز مرموقة، بكل وضوح في مكتبها الرئيسي في دبي، والذي تم تصميمه بأرقى المعايير ليجمع بسلاسة بين الفخامة والتصميم المستقبلي. تختزل أجواء المكتب الغامرة رؤية ميريد وخططها لإعادة تعريف مفهوم التطوير العقاري بطريقة آسرة.
يقع المكتب الرئيسي في قلب مدينة دبي للإنترنت، ويمزج تصميمه ببراعة بين الطبيعة والفخامة والفن الإيطالي الراقي، مما يأتي كنتيجة مباشرة للتعاون مع بينينفارينا. بدأت بينينفارينا، الاسم اللامع والمعيار العالمي للهندسة المعمارية والتصميم الإيطالي، رحلتها في عام 1930 أي منذ أكثر من 90 عام في قطاع السيارات، بالتعاون مع بعض ماركات السيارات الأكثر شهرة في العالم. منذ ذلك الحين، تطورت بينينفارينا لتصبح دار تصميم معمارية مرموقة ومعروفة عالمياً تتميز بقدرتها الاستثنائية على تصميم مساحات فريدة تتواءم مع أسلوب الحياة المرغوبة، وعلى تقديم طيف من الأعمال والمعالم البارزة التي تجسد بسلاسة التناغم بين التكنولوجيا والجمال الخالد.
تتجلى بصمة بينينفارينا في كل جانب من جوانب مكتب ميريد، حيث يعكس كل عنصر قيم النقاء والأناقة والابتكار. تمتزج هذه العناصر بسلاسة مع التزام ميريد بتقديم تجارب استثنائية جديدة للجميع، وتوفر دبي، بمزيجها الفريد من الابتكار والطموح والتقارب العالمي، خلفية مثالية لشركة ميريد للتطوير العقاري لإنشاء وجهات مميزة خالدة.
تنبض منطقة المبيعات في مكتب ميريد بمزيج من الرقي والأناقة في كل زاوية حيث تم اختيار التفاصيل بمنتهى الدقة، بدءاً من الطاولة المنحوتة إلى الإضاءة الطبيعية والاصطناعية. وتشكل الردهة بفواصلها الزجاجية البرونزية الأنيقة نقطة اتصال سلس راقية تنسجم بديناميكية مع منطقة المبيعات بالتصميم المتميز المدروس لأرضيتها وسقفها، مما يستقطب انتباه الزوار ويجذبهم لتأمل الجوانب المختلفة من المساحة. كما توفر غرف التفاوض الخاصة والشقة المخصصة للعرض تجربة واقعية للمشترين والمستثمرين المحتملين.
يقع مكتب الإدارة الرئيسي في نفس الطابق وقد تم تصميمه بصورة فريدة على شكل حرف “U”. تعكس لوحات "المود بورد" في أرجاء المكتب ظلالاً كلاسيكية من الأزرق والرمادي والبني يتداخل فيها الخشب والزجاج والمعادن والجلود لإضفاء لمسة حسّية راقية على المساحة. تجسد المناطق المصممة بدقة لمختلف الأقسام والإدارات، إلى جانب غرف الاجتماعات والمكاتب بجدرانها الزجاجية الشفافة، القيم الأساسية لميريد المتمثلة في الأداء الوظيفي والشفافية. تم تصميم المكتب بكفاءة ليكون امتداداً طبيعياً لدفء المنزل الذي يغمر أي شخص يخطو إلى الداخل، مما يعكس التزام ميريد بإنشاء مساحات فريدة ترحب بالعملاء والموظفين على حدٍ سواء.
تفتخر ميريد بفريقها العالمي الرائد من الخبراء والمهنيين والحرفيين ممن يتمتعون بخبرة واسعة في تصميم المدن والارتقاء بحياة الناس. بفضل بنيتها التحتية القوية من الناحية التقنية، ومنظومة الإدارة المتطورة، والتزامها بأعلى معايير البناء، اكتسبت ميريد مكانتها العالمية كمعيار لجودة البناء والإدارة.
هذا وقد أعلنت ميريد مؤخراً عن إطلاق مشروعها الرائد، برج "آيكونيك"، في مدينة دبي للإنترنت، والذي يعد بأن يكون أيقونة معمارية تعيد تشكيل أفق دبي. يجسّد البرج رسالة ميريد ورؤيتها: "الجمال السلس... القيمة الخالدة"، ومن المقرر أن يصبح البرج الأطول في المنطقة. من خلال الشراكة الاستراتيجية بين ميريد وبينينفارينا، سيمثل "آيكونيك" جوهر التكامل السلس حيث يعكس نهج ميريد المبتكر في مجال العقارات وفلسفة التصميم الشهيرة لشركة بينينفارينا، وسيتم عرض مجسم للبرج في بهو منطقة المبيعات في المقر الرئيسي الجديد للشركة.
يتجاوز المقر الرئيسي لشركة ميريد في دبي المفهوم التقليدي لبيئة العمل حيث يعكس تصميمه المستقبلي رؤية ميريد والتزام الشركة بالتميز، فهو مساحة استثنائية تجسد مستقبل التطوير العقاري ويلتقي فيها الابتكار والأناقة وتتحقق الأحلام ويزدهر الطموح.
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