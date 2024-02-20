البنك التجاري الدولي (CBI) يعتمد نظام MARS من بلومبرغ كنظام أساسي لإدارة المخاطر

(MENAFN
- Weber Shandwick) دبي، 20 فبراير 2024 – أعلنت مجموعة بلومبرغ اليوم عن اعتماد البنك التجاري الدولي (CBI)، أحد البنوك الوطنية الرائدة في الإمارات العربية المتحدة، لنظام بلومبرغ لإدارة المخاطر متعددة الأصول (MARS) وذلك عن طريق استخدام وحدات هذا النظام لمخاطر الطرف المقابل وأيضاً لتقييم مخاطر السوق.
وكان البنك التجاري الدولي قد اعتمد في وقت سابق نظام MARS Front Office للمساعدة في عملية الانتقال من سعر الفائدة السائد بين بنوك لندن (LIBOR)، قبل أن يقرر الآن اعتماد ثلاث وحدات إضافية، مما يجعل من نظام MARS، نظام إدارة المخاطر الأساسي للبنك. وستساعد وحدة "المخاطر للطرف المقابل" بشكل خاص في معالجة المتطلبات التنظيمية الحالية، مثل النهج الموحد للمخاطر في حسابات رأس المال ومخاطر الائتمان للطرف المقابل. وتوفر الوحدة نفسها تحليلات متقدمة عن تعرّضه لمحافظ الأدوات المالية المشتقة.
وتتكامل وحدة مخاطر السوق في نظام MARS مع بقية الوحدات بسلاسة لتوفير حل شامل يدعم إدارة المخاطر وسير عمل البيانات، ما يوفر إمكانية التوسع ويمكّن نمو أعمال الخزانة في البنك التجاري الدولي بثقة عالية، سواء من حيث حجم المنتجات المالية أو مدى تعقيدها.
كما يوفر نظام MARS تقييمات موثوقة وكاملة لمحافظ الأدوات المالية المشتقة، بما في ذلك الأدوات المالية المشتقة والغير مدرجة في البورصة والمنتجات المعتمدة، ما يضمن اتساق البيانات والأسعار عبر دورة التداول بأكملها.
وتعليقاً على هذا الإعلان، قالت رندة كريدية، المسؤول الرئيسي لإدارة المخاطر في البنك التجاري الدولي: "سيمكّننا استخدام نظام MARS كنظام أساسي لإدارة المخاطر من تبسيط سير عمل إدارة المخاطر في البنك، إضافة إلى سرعة الامتثال للأنظمة المالية الجديدة، وتحسين كفاءتنا التشغيلية. ومن خلال اعتماد وحدات MARS الإضافية، سنستفيد من مجموعة شاملة ومتكاملة من الأدوات، ما يضمن اتساق البيانات وتعزيز شفافية جميع العمليات والإجراءات بين مكاتبنا كافةً، وتمكيننا من أتمتة المزيد من العمليات. كما ستمكننا هذه التطورات من اتخاذ قرارات أكثر استنارة وإدارة عمليات أكثر فاعلية، ما يساهم بشكل إيجابي في إدارة الاستثمار وجوانب خدمة العملاء في الخدمات المصرفية".
من جانبه، قال خوسيه ريباس، الرئيس العالمي لمنتجات المخاطر والتسعير في بلومبرغ: "يسرنا مواصلة دعم البنك التجاري الدولي من خلال تبسيط ورقمنة عمليات إدارة المخاطر الخاصة به من خلال توسيع نطاق وحدات نظام MARS ليصبح حلاً متكاملاً. تعد القدرة على الاستفادة من إمكانات المخاطر الإضافية مع تقدم الشركات في رحلتها التكنولوجية سمة أساسية لنظام MARS من بلومبرغ، إضافة إلى التغطية الواسعة لفئات الأصول، ومكتبة التسعير الخاصة بنا التي تتضمن مجموعة من النماذج، وسير العمل الآلي الذي يعمل على تبسيط عملية إدارة المخاطر بأكملها".
يعد نظام MARS من بلومبرغ مجموعة من حلول إدارة المخاطر التي يمكن الوصول إليها من خلال محطات بلومبرغ تيرمنال وعبر الواجهات البرمجية (المنصات الرقمية لتسهيل الوصول إلى الخدمات داخل البرامج)، وهو يوفر تحليلات المخاطر للنقد والأوراق المالية المرتبطة بالأدوات المالية المشتقة ويتيح نظام MARS للمتداولين ومديري المحافظ والمخاطر إدارة مخاطر المكاتب الأمامية (ذات التعامل المباشر مع العملاء)، ومخاطر السوق، ومخاطر الطرف المقابل XVA، ومخاطر الائتمان، ومحاسبة التحوط، إضافة إلى متطلبات الضمانات ومتطلبات SIMM - كل ذلك باستخدام تسعير مشترك ومكتبة بيانات مشتركة، ما يوفر الاتساق بين مختلف العمليات. للاطلاع على مزيد من المعلومات حول حلول المخاطر المتعددة الأصول لدى بلومبرغ، اضغط هنا.
وقد فاز نظام MARS من بلومبرغ بجوائز عبر مجموعة من حلول إدارة المخاطر ونقل المخاطر في حفل توزيع جوائز تكنولوجيا سوق المخاطر لعام 2023، بما في ذلك أفضل منتج لمخاطر سيولة السوق في العام، والتسعير والتحليلات: المنتجات المهيكلة/الأصول المشتركة، وأفضل دعم للمعدلات الخالية من المخاطر.
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