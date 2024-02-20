(MENAFN
- Golin Mena) الرياض، المملكة العربية السعودية 20 فبراير 2024: أعلنت شركة ذاخر للتطوير، المطور الرئيسي والقائم بتطوير المخطط العام والبنية التحتية لمشروع "ذاخر مكة"، و"مجموعة فنادق راديسون" عن إطلاق خدمات جديدة لزوار مكة المكرمة، خلال فعاليات معرض ريستاتكس العقاري، الذي تستضيفه العاصمة السعودية الرياض من فترة 18 إلى 21 فبراير 2024.
وستقوم "مجموعة فنادق راديسون" بإدارة كل من "فندق ومساكن راديسون" الذي يحتوي على أكثر من 600 غرفة فندقية ووحدة سكنية فندقية، وفندق "بارك إن - راديسون" الذي يحتوي على أكثر من 300 غرفة فندقية، اللذين يقعان في مشروع "ذاخر مكة".
ووقّع الاتفاقية كل من المهندس عبد العزيز بن صالح العبودي، الرئيس التنفيذي لشركة ذاخر للتطوير وفيران بروفو، مدير منطقة الرياض لمجموعة فنادق راديسون.
وبهذه المناسبة قال المهندس عبد العزيز بن صالح العبودي: "نحن سعداء بهذا التعاون مع "مجموعة فنادق راديسون"، إنه تطور جديد ومهم في أعمال مشروع ذاخر الذي تأتي أهميته وقيمته من كونه وجهة سياحية بارزة في المدينة المقدسة. ويأتي تأكيداً على دور ذاخر مكة المحوري والمساهم في خطة المملكة الطموحة التي تهدف إلى استضافة 30 مليون معتمر وستة ملايين حاج بحلول 2030. بالإضافة إلى توفير أفضل الخدمات بما يحقق تطلعات المستثمرين والزوار، من حجاج ومعتمرين وقاصدي مكة عموماً".
تجدر الإشارة إلى أنه تم إنجاز معظم المرحلة الأول من مشروع ذاخر مكة ومن ضمنها البنية التحتية كاملة.
ويدعم مشروع "ذاخر مكة" رؤية المملكة العربية السعودية الطموحة التي تهدف إلى استضافة 30 مليون معتمر وستة ملايين حاج بحلول 2030. وتبلغ مساحة المشروع 320 ألف متر مربع، ليضم عند اكتماله نحو 100 قطعة متنوعة الاستخدامات من فندقية وسكنية وتجارية وخاصة بالخدمات، كما تتوفر الوحدات السكنية والفندقية بمختلف الفئات مع توفير خيار تملك حر للوحدات. ومن الفنادق العالمية التي تتواجد في المشروع فندق راديسون وفنادق هيلتون، وفنادق بارك إن، وكذلك فندق نوفوتيل الأضخم في العالم من حيث عدد الغرف.
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