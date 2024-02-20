وفاة الممثل السعودي الشهير عبدالعزيز الهزاع أبو حديجان

توفي الممثل والفنان الشعبي السعودي الشهير عبدالعزيز الهزاع، المشهور بشخصية "أبو حديجان".

ومن المقرر أداء صلاة الجنازة على الفقيد غداً بعد صلاة العصر في مسجد الراجحي، حيث سيوارى في ثرى مقبرة النسيم.

تَميز الهزاع

بتقليده المميز للأصوات عبر برامجه المتنوعة كـ"يوميات أم حديجان"، و"وسع صدرك" وغيرها.

وُلد عبدالعزيز بن عبدالرحمن الهزاع في عنيزة في القصيم عام 1348هـ (1929م)، وانتقل للعيش في الكويت في الستينيات الميلادية، وعمل بها موظفًا، وكان يتعاون مع الإعلام الكويتي في ذلك الوقت، ولم تكن بداية انطلاقته كما هو معروف عند الجميع، وإنما كانت بداية انطلاقته من إذاعة السعودية، ثم انتقل بعدها للرياض.