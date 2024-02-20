وفاة الممثل السعودي الشهير عبدالعزيز الهزاع أبو حديجان

(MENAFN
- Al-Bayan)
توفي الممثل والفنان الشعبي السعودي الشهير عبدالعزيز الهزاع، المشهور بشخصية "أبو حديجان".
ومن المقرر أداء صلاة الجنازة على الفقيد غداً بعد صلاة العصر في مسجد الراجحي، حيث سيوارى في ثرى مقبرة النسيم.
تَميز الهزاع
بتقليده المميز للأصوات عبر برامجه المتنوعة كـ"يوميات أم حديجان"، و"وسع صدرك" وغيرها.
وُلد عبدالعزيز بن عبدالرحمن الهزاع في عنيزة في القصيم عام 1348هـ (1929م)، وانتقل للعيش في الكويت في الستينيات الميلادية، وعمل بها موظفًا، وكان يتعاون مع الإعلام الكويتي في ذلك الوقت، ولم تكن بداية انطلاقته كما هو معروف عند الجميع، وإنما كانت بداية انطلاقته من إذاعة السعودية، ثم انتقل بعدها للرياض.
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