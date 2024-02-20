Tuesday, 20 February 2024 04:01 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


وفاة الممثل السعودي الشهير عبدالعزيز الهزاع أبو حديجان

2/20/2024 7:32:18 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

توفي الممثل والفنان الشعبي السعودي الشهير عبدالعزيز الهزاع، المشهور بشخصية "أبو حديجان".

ومن المقرر أداء صلاة الجنازة على الفقيد غداً بعد صلاة العصر في مسجد الراجحي، حيث سيوارى في ثرى مقبرة النسيم.

تَميز الهزاع
بتقليده المميز للأصوات عبر برامجه المتنوعة كـ"يوميات أم حديجان"، و"وسع صدرك" وغيرها.

وُلد عبدالعزيز بن عبدالرحمن الهزاع في عنيزة في القصيم عام 1348هـ (1929م)، وانتقل للعيش في الكويت في الستينيات الميلادية، وعمل بها موظفًا، وكان يتعاون مع الإعلام الكويتي في ذلك الوقت، ولم تكن بداية انطلاقته كما هو معروف عند الجميع، وإنما كانت بداية انطلاقته من إذاعة السعودية، ثم انتقل بعدها للرياض.

MENAFN20022024000110011019ID1107874450

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث