2024 لاعباً في الدوري العالمي لشباب الكاراتيه بالفجيرة

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة الدوري العالمي لشباب الكاراتيه عن عدد اللاعبين والدول المشاركين في النسخة الثانية من «الفجيرة 2024، وذلك في مؤتمر صحافي عقد في فندق البحر بالفجيرة، بحضور راشد عبدالمجيد آل علي نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة، والمهندس حميد شامس مدير البطولة والدكتور عبدالله البادي المنسق العام للبطولة. تم الكشف عن عدد المشاركين من اللاعبين والذي وصل إلى 2024 لاعباً ولاعبة يمثلون 78 دولة ، ويشارك من دولة الإمارات 108 لاعبين، وتقام المنافسات بين نجوم شباب العالم في مجمع زايد الرياضي التحفة المعمارية الرياضية الجميلة. في البداية تحدث راشد عبدالمجيد آل علي قائلاً:» كل الشكر إلى سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة على دعم سموه الكبير«.

وقال راشد آل علي:» تضاعف عدد الحاضرين في هذه النسخة مقارنة بما كان عليه في العام الماضي، وهو ما يؤكد رغبة نجوم العالم من الشباب على التواجد بالفجيرة، بعدما شاهدوه من تنظيم مثالي في النسخة الماضية، وهناك دور بارز أيضاً لا بد من أن نشكر عليه الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية وعدداً كبيراً من المؤسسات الحكومية بالفجيرة لها دورها الكبير في إبراز الحدث بالشكل اللائق بالإمارة والدولة معاً «. وأكد راشد آل علي بقوله:» أصبح للإمارات دور كبير على مستوى العالم في لعبة الكاراتيه، وهذا يعود لما يقدمه اللواء «م» ناصر عبدالرزاق الرزوقي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، نائب رئيس الاتحاد الدولي، وحيث نجح هذا الشخص في تغيير الكثير من معالم الكاراتيه وتطويره على مستوى آسيا والعالم، لما يقدمه من جهد كبير، وهو ما عاد بالنفع كذلك على الكاراتيه الإماراتي بشكل عام «.



أهداف

وتابع:» مثل هذه البطولة تعتبر ترويجاً سياحياً مهماً للإمارة بخلاف الاستفادة الفنية، وذلك لتزايد عدد المشاركين عاماً بعد الآخر، وهو من أهداف إقامتها أن يتم الترويج بالشكل اللائق بها، وهو ما نجح في النسخة الأولى، وبالتأكيد سوف ينجح في الثانية والدليل العدد الكبير من المشاركين من لاعبين ومدربين وإداريين والذي قد يفوق الـ 3 آلاف شخص «.



وقال المهندس حميد شامس:» هناك الكثيرون يقفون خلف هذا النجاح، بداية من المتطوعين الـ 700، الذين سيكون لهم الدور الكبير في إنجاح البطولة، إضافة إلى أن عدد المشاركين وصل إلى 2024 لاعباً ولاعبة نظراً لأن البطولة مؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية للشباب المقرر إقامتها في العاصمة السنغالية دكار 2026، وستكون الفجيرة المحطة الأولى من محطات هذه البطولة «.



وأضاف:» نستهدف حضور جماهيري يفوق الـ 8000 متفرج، وتم التخطيط والتنسيق لهذا الأمر بشكل جيد من خلال الجهد الكبير المبذول من أعضاء اللجنة المنظمة، وأن مثل هذه البطولات التي تقام على أرض الإمارات سواء للكبار أو الشباب تعود بالكثير من الفوائد على لاعبينا وهو ما ظهر دوره في التطور الكبير لهم قارياً وخليجياً وعربياً «.

وأكد الدكتور عبدالله البادي على أن زيادة عدد الدول من 27 في النسخة الماضية إلى 78 في البطولة الحالية يؤكد مدى حرص دول العالم على التواجد والمشاركة من أجل مستقبل أفضل لهم في مجال اللعبة، وفي ظل التنظيم المثالي الذي نشهده بالفجيرة، وأضاف البادي:»هناك تواصل مجتمعي مهم في هذه النسخة حيث تم التنسيق مع ما يقرب من 86 مدرسة بإمارة الفجيرة، و14 كلية وجامعة من أجل المتابعة والحضور في مدرجات البطولة وذلك على مدار الأيام الأربعة الخاصة بالبطولة.

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