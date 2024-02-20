اقتراح جديد لاستمراره.. مودريتش يرافق أنشيلوتي في تدريب ريال مدريد

يعتبر الموسم الجاري هو الأخير للنجم الكرواتي لوكا مودريتش مع ريال مدريد، الذي جدد عقده الصيف الماضي لمدة عام واحد فقط، تكريمًا له على مسيرة العطاء خلال مشواره مع الميرنغي على مر 12 عامًا.

وكان مودريتش أساسيًا خلال الموسم الماضي مع ريال مدريد، لكن هذا الموسم بات ملازمًا لمقاعد البدلاء، وبدأ النجم الكرواتي أساسيًا في 15 مباراة فقط هذا الموسم، من أصل 36.

وبحسب صحيفة "ذا أتليتك" الإنجليزية، يحاول الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، الحفاظ على خدمات مودريتش بعد نهاية عقده مع الميرنغي الموسم الجاري، حيث عرض على اللاعب الكرواتي الانضمام لجهازه المعاون، حال قرر الاعتزال بنهاية الموسم.

وأكدت الصحيفة، أن أنشيلوتي قدم إلى مودريتش هذا العرض منذ حوالي شهرين، وكان اللاعب ممتنًا لهذه الفرصة لكنه رفضها في البداية، وأشارت الصحيفة إلى أن قرار مورديتش ليس نهائيًا، وسيدرس الاقتراح من جديد.

ويحظى مودريتش بمكانة كبيرة داخل ريال مدريد، كونه قائد الفريق وأحد أعمدته الأساسية على مدى سنوات، علاوة على رفضه عروض مغرية للرحيل عن صفوف الريال الصيف الماضي، وتمسك بالبقاء مع الميرنغي حتى آخر وقت في مسيرته.

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