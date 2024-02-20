«فيديكس» تستثمر 1.3 مليار درهم في مركزها الإقليمي بمطار دبي وورلد سنترال

استثمرت «فيديكس إكسبريس»، شركة النقل السريع الأكبر عالمياً والتابعة لشركة فيديكس كوربوريشن المدرجة في بورصة نيويورك، 350 مليون دولار (حوالي 1.3 مليار درهم) في مركزها الإقليمي المتطور بمطار دبي وورلد سنترال في دبي الجنوب، والذي يُسهم مركز فيديكس في تعزيز مكانة الإمارات في مجال الخدمات اللوجستية العالمية، ويضع معايير جديدة في الابتكار والكفاءة.

وتم افتتاح المركز رسمياً من قبل سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، مع راج سوبرامانيام، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة فيديكس كوربوريشن، وريتشارد سميث، الرئيس والمدير التنفيذي في فيديكس إكسبريس للطيران والدولية، وكامي فيسواناثان، رئيس منطقة الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية وأفريقيا في فيديكس إكسبريس.

ويمثل إطلاق المركز استثماراً طويل الأمد في اقتصاد دولة الإمارات من خلال البنية التحتية والتقدم التكنولوجي في المنشأة. ويؤكد هذا الاستثمار التزام فيديكس بالنمو الاقتصادي في دولة الإمارات، بما يتماشى مع «أجندة الوطنية لتنمية الصادرات الإماراتية غير النفطية» التي تهدف إلى زيادة التجارة الخارجية للدولة.

علامة فارقة

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم: «يعد افتتاح مركز فيديكس الإقليمي في دبي الجنوب بمثابة خطوة استراتيجية وعلامة فارقة في قطاعي الطيران والخدمات اللوجستية في دبي، حيث يعزز البنية التحتية القوية للإمارة وموقعها الاستراتيجي، ضمن جهودنا المستمرة لتعزيز الاتصال العالمي. وبينما نواصل تعزيز مكانة دبي كمركز تجاري رائد، فإن هذه المنشأة الجديدة تؤكد التزامنا بدعم نمو التجارة والتبادل التجاري، بما يتماشى مع رؤيتنا للتنويع الاقتصادي والتنمية التي يقودها الابتكار».



وقال ريتشارد سميث، الرئيس والمدير التنفيذي في فيديكس إكسبريس للطيران والدولية: «يعد إنشاء مركزنا الجديد في دولة الإمارات خطوة استراتيجية تعزز بشكل كبير وجودنا وقدراتنا في منطقة الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية وأفريقيا. يهدف هذا الاستثمار إلى تحقيق ما هو أكثر من مجرد تنمية شبكتنا، فهو يركز على تعزيز الاتصال في المنطقة ولعب دور رئيسي في تسهيل التجارة والتبادل التجاري في جميع أنحاء العالم. نظراً للمكانة الحالية لدولة الإمارات بين الدول الخمس الأولى عالمياً في عمليات إعادة التصدير، فإن مركزنا الإقليمي لا يهدف فقط إلى خدمة منطقة الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية وأفريقيا، والتي تمثل حوالي 45 % من سكان العالم، ولكنه يعد أيضاً جزءاً مهماً من شبكتنا الجوية العالمية التي تربط 220 دولة وإقليماً».

التنويع الاقتصادي

وقال خليفة الزفين، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة دبي للطيران ودبي الجنوب: «تتمثل مهمتنا في دبي الجنوب في دعم جهود التنويع الاقتصادي التي تبذلها القيادة الرشيدة من خلال الخدمات والحلول المختلفة التي نقدمها للشركات المحلية والعالمية، والتي تكملها بنيتنا التحتية المتطورة. ويسعدنا أن نفتتح منشأة فيديكس الجديدة، والتي ستكون بمثابة مركز إقليمي يسهم في نمو أهم القطاعات في الإمارة: الطيران والخدمات اللوجستية، مع تحفيز دورها في التنمية الأوسع لاقتصاد يركز على الابتكار والتكنولوجيا».

وقالت كامي فيسواناثان، رئيس منطقة الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية وأفريقيا في فيديكس إكسبريس: «يمثل مركز فيديكس الجديد خطوة محورية في استراتيجية النمو لدينا لبناء شبكة أكثر مرونة وكفاءة وذكاءً لتقديم خدمات متميزة تناسب احتياجات عملائنا. من خلال تسخير التكنولوجيا المتطورة يجسد مركزنا في دبي وورلد سنترال في دبي الجنوب التزامنا بتحويل عملياتنا من خلال الأتمتة وبناء شبكة لوجستية أكثر ذكاءً واستدامة».

أنظمة فرز آلية

وتشتمل المنشأة التي تبلغ مساحتها 57,000 متر مربع على تقنيات متقدمة تتضمن أنظمة فرز آلية تعمل على تعزيز كفاءة ودقة وسرعة معالجة الطرود وتوزيعها من المنشأة. ويضم المركز أيضاً جهازين آليين للأشعة السينية عاليي السرعة مزودين بالذكاء الاصطناعي لمسح البضائع بكفاءة وتعزيز الأمان. بالإضافة إلى ذلك، توجد منطقة تخزين باردة تبلغ مساحتها 170 متراً مربعاً تلبي مجموعة واسعة من الشحنات الحساسة لدرجة الحرارة.

ويعد مركز فيديكس الجديد أيضاً شهادة على التزامها بالاستدامة وهدفنا المتمثل في تحقيق عمليات حياد الكربون بحلول عام 2040. وتلتزم المنشأة بمعايير المباني الخضراء المعتمدة من هيئة كهرباء ومياه دبي وبلدية دبي، والتي تتميز بمشروع للطاقة الشمسية ونظام إدارة المباني يساعد على ضمان كفاءة استخدام الطاقة. بالإضافة إلى ذلك، تستفيد فيديكس من أسطول الخدمة الأرضية الكهربائية مع محطات الشحن الكهربائية لمركبات الاستلام والتسليم ومركبات الموظفين.

يقع المركز في مطار دبي وورلد سنترال في قلب دبي الجنوب، ويشكل جزءاً لا يتجزأ من النظام البيئي للطيران والخدمات اللوجستية في المنطقة. ويتم تعزيز هذا الموقع الاستراتيجي من خلال شبكة نقل شاملة متعددة الوسائط، تربط بسلاسة الجو والبر والبحر.

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