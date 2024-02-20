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رونالدو أفضل منك.. جماهير الصين تواصل انقلابها على ميسي

2/20/2024 7:32:17 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أثار فيديو نشره النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عبر موقع التواصل الاجتماعي الصيني (ويبو) جدلا واسعا في الساعات الماضية بين المشجعين في البلد الآسيوي، بعدد تجاوز المليونين من التعليقات والتفاعلات.

وتعرض قائد المنتخب الأرجنتيني، الذي لم يتمكن من لعب مباراة ودية مع إنتر ميامي في هونج كونج بسبب آلام عضلية في الرابع من فبراير/شباط، لانتقادات من بعض المستخدمين الذين يعتقدون أنه لم يعتذر بما يكفي.

وفي مقطع الفيديو، الذي نُشر عبر الحساب الرسمي لميسي على موقع (ويبو)، يوم الاثنين الساعة 21:00 بالتوقيت المحلي للصين (13:00 ت ج)، يوضح مهاجم إنتر ميامي أنه لم يلعب المباراة لأسباب صحية، ونفي التكهنات حول غيابه لأسباب سياسية.

وفي التعليقات التي تم نشرها على المنشور، انتقد بعض المستخدمين ميسي (36 عاما) لعدم اعتذاره صراحة عن غيابه عن المباراة الاستعراضية، في حين دافع آخرون عن أنه ليس مضطرا للاعتذار عن غيابه للإصابة.

وأثر هذا الجدل بشدة على صورة ميسي في الصين، وأشعل التنافس على شبكات التواصل الاجتماعي بالبلد الآسيوي بين قائد الألبيسيليستي وكريستيانو رونالدو، حيث اعتبروا أن النجم البرتغالي كان أكثر احتراما للجماهير الصينية لأنه اعتذر قبل ذلك عن عدم تمكنه من خوض مباراة ودية مع فريقه النصر السعودي بسبب الإصابة، في 24 يناير/كانون الثاني الماضي.

كما تسببت هذه الأزمة في إلغاء مباراتين وديتين كان من المفترض أن يخوضهما المنتخب الأرجنتيني في مارس/آذار المقبل في مدينتي بكين وهانجتشو (شرق).

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