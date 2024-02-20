شرطة دبي تتعامل مع 105 معلومات وشكاوى حول جرائم إلكترونية بحق الأطفال

تعاملت إدارة المباحث الالكترونية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي، مع 105 معلومة وشكوى وتقرير ورد إلى "قسم جرائم الأطفال عبر الشبكات الإلكترونية"، والذي تم استحداثه منذ شهر سبتمبر من العام الماضي 2023 خصيصاً لمكافحة الجرائم الالكترونية المرتكبة بحق الأطفال، في ظل الاعتماد المتزايد على الشبكات الالكترونية والأدوات التكنولوجية الحديثة في مجمل حياتنا اليومية.

وأوضح النقيب أحمد الجلاف، رئيس قسم جرائم الأطفال عبر الشبكات الإلكترونية، أن إدارة المباحث الإلكترونية ومنذ تأسيسها، تستقبل كافة المعلومات والشكاوى بشأن الجرائم الالكترونية المختلفة، لكنها في العام الماضي، ارتأت تخصيص فريق عمل خاص بمكافحة الجرائم الالكترونية ضد الأطفال، والتي ترد عبر منصة e-Crime.

وأضاف: "من هنا يأتي هذا القسم المُستحدث ليختص باستقبال الجرائم الالكترونية الواقعة على الأطفال، سواء من خلال المعلومات أو الشكاوى الواردة والتحقق منها، أو التقارير الصادرة عن الدوريات الإلكترونية، والتي تتمكن من رصد وتحليل النمط الإجرامي الالكتروني سواء من داخل الدولة أو خارجها في الإنترنت، إلى جانب الاستعداد لاحتمالية ارتكاب جرائم مستقبلاً، عبر رصد أو تتبع أي أفعال تُخالف القانون، قبل أن يقوم مرتكبوها باستهداف ضحايا من الأطفال".

وأكد أن هذا الاستحداث جاء دعماً للجهود التي تبذلها شرطة دبي في سبيل ضمان حصول الأطفال على حقوقهم التي كفلها القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2016 بشأن قانون حقوق الطفل "قانون وديمة"، إضافة إلى النصوص القانونية التي يتضمنها المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 بشأن قانون مكافحة جرائم الشائعات والجرائم الالكترونية.

وبين أن القسم يختص بمكافحة الأساليب الإجرامية التي تتعلق بالتنمر الإلكتروني على الأطفال، وحيازة المواد الإباحية للأطفال، ونشرها، وإعدادها، بالإضافة إلى استدراج واستغلال الأطفال، وتهديدهم وابتزازهم عبر الشبكة الالكترونية.

وقال النقيب الجلاف، أن هذا القسم يساهم في دعم تحقيق أهداف إدارة المباحث الالكترونية في مكافحتها لمختلف الجرائم الالكترونية والسيبرانية والتصدي لها، خاصة وأن نمط الحياة اليوم اختلف كلياً عن السابق، وازداد الاعتماد أكثر فأكثر في حياتنا الاجتماعية والتعليمية والعملية على المواقع والمنصات الالكترونية، وهو ما زاد احتمالية وقوع الأطفال ضحية لاستغلال الكبار واستدراجهم في جرائم ابتزاز الكتروني، كما أصبح الناس أكثر إقبالاً على التسوق الإلكتروني، وهو ما أدى أيضاً إلى استحداث أشكال مختلفة من الجرائم المرتبطة بهذا النمط.

وأفاد أن القسم مختص كذلك باستقبال كافة المعلومات والبلاغات والشكاوى والتقارير الخاصة بالجرائم الإلكترونية الواقعة ضد الأطفال، ويعمل على التحقيق فيها والبحث والتحري للتأكد من جميع حيثياتها، واتخاذ الإجراءات القانونية السليمة، حماية للأطفال، وضماناً لسلامتهم من التعرض لكل ما يمكن أن يؤذي طفولتهم وينتهكها.

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