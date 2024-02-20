29 ألفا و195 شهيدا بالعدوان الإسرائيلي على القطاع

29 ألفا و195 شهيدا بالعدوان الإسرائيلي على القطاع
التاريخ
2/20/2024 7:09:09 AM
(MENAFN
- Amman Net) أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 29 ألفا و195 شهيدا و69 ألفا و170 مصابا منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وأكدت الوزارة أن الاحتلال ارتكب 9 مجازر في القطاع راح ضحيتها 103 شهداء و142 مصابا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، في حين لا يزال العديد من الضحايا تحت الأنقاض دون أن يستطيع الدفاع المدني الوصول إليهم.
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