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الوطني لمكافحة الأوبئة: الأردن لم يسجل أي إصابة بفيروس (X) ومستعدون لمجابهته

2/20/2024 7:09:08 AM
(MENAFN- Amman Net) أكد رئيس المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية الدكتور عادل البلبيسي، عدم تسجيل أي إصابة بفيروس (X) في الأردن.
وقال البلبيسي لـ عمون، إن دول العالم أجمع كذلك لم تسجل أي إصابة بفيروس (X)، إلا أن منظمة الصحة العالمية حذرت من إمكانية حدوث فيروس أكثر فتكا من كورونا.
كما أكد البلبيسي، استعداد الأردن لمجابهة الفيروس في حال انتشارة – لا قدر الله.
وشدد على ضرورة التعاون بين جميع القطاعات المحلية في حال انتشار الفيروس، مشيرا في الوقت ذاته إلى ضرورة التعاون بين دول العالم أجمع عبر تبادل المعلومات وتمريرها حتى لا يتكرر ما حصل اثناء كورونا.

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