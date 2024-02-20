الوطني لمكافحة الأوبئة: الأردن لم يسجل أي إصابة بفيروس (X) ومستعدون لمجابهته

(MENAFN
- Amman Net) أكد رئيس المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية الدكتور عادل البلبيسي، عدم تسجيل أي إصابة بفيروس (X) في الأردن.
وقال البلبيسي لـ عمون، إن دول العالم أجمع كذلك لم تسجل أي إصابة بفيروس (X)، إلا أن منظمة الصحة العالمية حذرت من إمكانية حدوث فيروس أكثر فتكا من كورونا.
كما أكد البلبيسي، استعداد الأردن لمجابهة الفيروس في حال انتشارة – لا قدر الله.
وشدد على ضرورة التعاون بين جميع القطاعات المحلية في حال انتشار الفيروس، مشيرا في الوقت ذاته إلى ضرورة التعاون بين دول العالم أجمع عبر تبادل المعلومات وتمريرها حتى لا يتكرر ما حصل اثناء كورونا.
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