حسام حسن مدرب الفراعنة يتعرض لوعكة صحية مفاجئة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإ|خباري - تعرض حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر بكرة القدم، لوعكة صحية مفاجئة، عقب حضوره مباراة الزمالك والإسماعيلي التي أقيمت في الدوري المحلي، الاثنين.و تم نقل حسام حسن لأحد المستشفيات المحلية وتم تعليق محاليل له، قبل أن يخرج من المستشفى فجر اليوم الثلاثاء.

وكان تواجد حسام حسن، وجهازه المعاون في مباراة الزمالك والإسماعيلي باستاد الإسماعيليه والتي انتهت بالتعادل السلبي، من أجل متابعة عدد من اللاعبين قبل انطلاق معسكر المنتخب يوم 13 مارس المقبل، استعدادا للمشاركة في الدورة الودية التي ستقام في الإمارات خلال الفترة من من 22 حتى 26 من ذات الشهر.

وتولى حسام حسن، تدريب منتخب مصر خلفا للبرتغالي روي فيتوريا، الذي تمت إقالته بعد خروج المنتخب من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023 من دور ثمن النهائي بعد الخسارة أمام الكونغو الديمقراطية بنتيجة 8-7 بركلات الترجيح.

وفي سياق أخر، قال عامر حسين المشرف على لجنة المسابقات باتحاد الكرة: "حسام حسن طلب الحصول على أسبوع مع اللاعبين قبل التوقف الدولي في مارس المقبل، وبالتالي لا أحد سيتأخر على مطالبه، مشيرا إلى أنه بدأ في عمل تصور حتى الجولة الثلاثين من الدوري، وتم تقديمها منذ ساعات إلى أحمد دياب، من أجل الحصول على الموافقات الأمنية عليها، ويوم 12 مارس، سيكون آخر مباراة لكل الأندية".

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