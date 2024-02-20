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السعودية: أفعال إسرائيل تشير إلى أن لا نية لديها بالسلام

2/20/2024 7:08:44 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال ممثل السعودية، بمرافعته أمام محكمة العدل الدولية بشأن العواقب القانونية للاحتلال، إن أفعال إسرائيل تشير إلى أن لا نية لديها لتحقيق السلام .

واضاف أن إسرائيل جعلت من المستحيل إقامة دولة فلسطينية بضمها مليوني دونم من الأراضي وبناء ما يزيد على 279 مستوطنة غير قانونية.

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