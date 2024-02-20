السعودية: أفعال إسرائيل تشير إلى أن لا نية لديها بالسلام

السعودية: أفعال إسرائيل تشير إلى أن لا نية لديها بالسلام
التاريخ
2/20/2024 7:08:44 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قال ممثل السعودية، بمرافعته أمام محكمة العدل الدولية بشأن العواقب القانونية للاحتلال، إن أفعال إسرائيل تشير إلى أن لا نية لديها لتحقيق السلام .
واضاف أن إسرائيل جعلت من المستحيل إقامة دولة فلسطينية بضمها مليوني دونم من الأراضي وبناء ما يزيد على 279 مستوطنة غير قانونية.
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