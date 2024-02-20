الغذاء والدواء: 137 مصنعا لصناعة الأدوية في الأردن ونسعى لتحقيق الأمن الدوائي والغذائي

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشف مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور نزار مهيدات أن هناك 137 مصنعا للأدوية في الأردن، بالإضافة إلى وجود 110 مستودع أدوية و1264 صيدلية في كافة مناطق المملكة.
وقال مهيدات خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، إنه تم تصدير نحو 2480 صنف دوائي خلال عام 2023 إلى 65 سوق تصديري، لافتا إلى قيمة صادرات القطاع الدوائي بلغت 648.8 مليون دينار، فيما بلغت الواردات 456.8 مليون دينار.
وأضاف أن عدد الأدوية المسجلة في الأردن بلغ حتى نهاية العام الماضي 8615 منها 4498 صنفا محليا و4117 صنفا مستوردا.
وأشار مهيدات إلى أن المؤسسة تعمل على توطين بعض الصناعات الدوائية وخاصة الأدوية البيولوجية نظرا لارتفاع أسعارها عالميا ولأهميتها لتحقيق الاكتفاء من هذه الأدوية.
وبيّن أن المؤسسة تستهدف تحقيق السلامة الدوائية والغذائية للمواطن الأردني.
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