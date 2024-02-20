الغذاء والدواء: 137 مصنعا لصناعة الأدوية في الأردن ونسعى لتحقيق الأمن الدوائي والغذائي

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشف مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور نزار مهيدات أن هناك 137 مصنعا للأدوية في الأردن، بالإضافة إلى وجود 110 مستودع أدوية و1264 صيدلية في كافة مناطق المملكة.

وقال مهيدات خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، إنه تم تصدير نحو 2480 صنف دوائي خلال عام 2023 إلى 65 سوق تصديري، لافتا إلى قيمة صادرات القطاع الدوائي بلغت 648.8 مليون دينار، فيما بلغت الواردات 456.8 مليون دينار.

وأضاف أن عدد الأدوية المسجلة في الأردن بلغ حتى نهاية العام الماضي 8615 منها 4498 صنفا محليا و4117 صنفا مستوردا.

وأشار مهيدات إلى أن المؤسسة تعمل على توطين بعض الصناعات الدوائية وخاصة الأدوية البيولوجية نظرا لارتفاع أسعارها عالميا ولأهميتها لتحقيق الاكتفاء من هذه الأدوية.

وبيّن أن المؤسسة تستهدف تحقيق السلامة الدوائية والغذائية للمواطن الأردني.