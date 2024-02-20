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نابولي يقيل مدربه ماتزاري قبيل مواجهة برشلونة في دوري الأبطال

2/20/2024 7:08:43 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن رئيس نابولي الإيطالي لكرة القدم أوريليو دي لورينتيس، يوم الاثنين، إقالة مدرب فريقه والتر ماتزاري قبل 48 ساعة من استقبال برشلونة في ذهاب ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا.
وأوضح دي لورينتيس، أن فرانشيسكو كالزونا الذي شغل منصب مساعد مدرب نابولي بين عامي 2015 و2018، ثم في 2021-2022 سيخلف ماتزاري الذي عين في منتصف نوفمبر الماضي بدلا من الفرنسي رودي غارسيا المقال من منصبه بسبب سوء النتائج.
وكتب دي لورينتيس على حسابه في منصة "إكس": "أشكر والتر ماتزاري صديق عائلة دي لورينتيس ونابولي، على دعم الفريق في لحظة معقدة، إنه وداع مؤلم".
وأضاف "سيبقى في قلوب النابوليتانيين (جماهير نادي نابولي) وعائلتنا. نرحب مرة أخرى بعودة فرانشيسكو كالزونا إلى صفوفنا بعدما عمل معنا سابقا".
ويعرف كالزونا (55 عاما) نادي نابولي جيدا بعد أن كان مساعدا لماوريتسيو ساري لمدة ثلاثة مواسم، بين 2015 و2018، ثم أمضى موسم 2020-21 إلى جانب لوتشانو سباليتي.
وسيكون أمام كالزونا حصة تدريبية واحدة فقط غدا الثلاثاء لاكتشاف لاعبيه والاستعداد لمباراة معقدة ضد برشلونة، حتى لو أن الأخير ليس في أفضل حالاته.
ومني نابولي بخمس هزائم في الدوري على ملعبه "دييغو أرماندو مارادونا"، وسبع في جميع المسابقات هذا الموسم.
ويتخلف النادي الجنوبي بفارق تسع نقاط عن أتالانتا برغامو صاحب المركز الرابع في الدوري، آخر المراكز المؤهلة إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وهو الهدف الأدنى لفريق توج الموسم الماضي بلقبه الأول في الدوري منذ 33 عاما ووصل إلى ربع نهائي مسابقة دوري الأبطال.

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