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إيفرتون يحرم بالاس من انتصار قريب

2/20/2024 7:08:43 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تواصلت معاناة كريستال بالاس بتعادله مع مضيفه إيفرتون (1/1)، الاثنين، في إطار المرحلة الـ25 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وتقدم كريستال بالاس بهدف حمل توقيع نجمه الغاني، جوردان أيو، في الدقيقة 66.
لكن البلجيكي أمادو أونانا أدرك التعادل لإيفرتون، قبل 6 دقائق من النهاية.
وتعادل كريستال بالاس بعد هزيمتين متتاليتين، كما تعثر إيفرتون للمباراة الخامسة على التوالي، بواقع 3 تعادلات وهزيمتين.
ورفع بالاس رصيده إلى 25 نقطة في المركز الخامس عشر، مقابل 20 نقطة لإيفرتون في المركز السابع عشر.
وقاد كل من راي لوينجتون، مساعد المدرب، والمدير المساعد، بادي مكارثي، كريستال بالاس في مباراة اليوم الاثنين على ملعب "جوديسون بارك".
وقبل ساعات من اللقاء، أعلن كريستال بالاس تعيين أوليفر جلاسنر في منصب المدير الفني للفريق.
وجاء التعاقد مع النمساوي جلاسنر، المدرب السابق لآينتراخت فرانكفورت الألماني، لمدة عامين، بعد ساعات من استقالة روي هودجسون من تدريب بالاس.
وقاد جلاسنر (49 عاما) فرانكفورت للفوز بلقب الدوري الأوروبي، في عام 2022

ملاعب

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