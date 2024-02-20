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الزمالك يوضح حقيقة الاتفاق مع الأهلي حول غرامة كهربا

2/20/2024 7:08:43 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - رد أحمد سالم المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك، على الأنباء التي ترددت حول التوصل لاتفاق مع الأهلي، بشأن سداد غرامة محمود كهربا لاعب الفريق الأحمر.
وزار مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، مقر الزمالك، بعد غياب طويل، اليوم الإثنين، لتهنئة مجلس الإدارة برئاسة حسين لبيب، على فوزه بانتخابات القلعة البيضاء.
وقال سالم عبر قناة إم بي سي مصر، إن الزيارة لم تتطرق من قريب أو بعيد لغرامة كهربا.
وتابع "ليس من المعقول أن يتم التطرق لهذا الملف، في زيارة هي الأولى من مسئولي الأهلي إلى الزمالك".
وقضت المحكمة الرياضية الدولية (كاس) بتغريم كهربا، مليوني دولار بجانب نسبة الفوائد البنكية منذ يونيو/حزيران 2019، لفسخ عقده من طرف واحد مع الزمالك.
وأكد سالم أن الزيارة كانت ودية للغاية بين مسئولي الأهلي والزمالك، موضحا أن إدارة الأبيض قبلت دعوة زيارة الأهلي، وسيتم تحديد الموعد بالتنسيق مع مجلس إدارة القلعة الحمراء.

ملاعب

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