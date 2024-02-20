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هل خدع الهلال السعودي؟.. فيديو يورط نيمار!

2/20/2024 7:08:43 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - -أثار فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي حالة من الجدل يقول مروجوه أنه للبرازيلي نيمار دا سيلفا مهاجم الهلال السعودي، واليوتيوبر الشهير "سبيد" عاشق كريستيانو رونالدو.
وانتشر الفيديو الاثنين، من صفحة جماهيرية لسبيد، عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، مصحوبا بتعليق: "احتفال سريع مع نيمار في البرازيل".
هذا التعليق دفع البعض لاستغلال الموقف للترويج لكون البرازيلي "خدع" الهلال وتوجه لبلاده بدلا من التوجه لدبي، حيث من المفترض أن يكمل تأهيله بعد عملية الرباط الصليبي.

أما البعض الآخر فقد زعم أن الفيديو في دبي من الأساس، متجاهلا تماما أن الفيديو موضح من البداية أنه في البرازيل، ولحقت نيمار الانتقادات لظهوره كما زعموا وهو يتراقص على إصابته بقوة دون مراعاة لخطورتها وهو ما من شأنه أن يؤخر عودته للملاعب، في موقف "لا مبالاة" منه.
بعض جمهور الهلال انساق وراء الفيديو وهاجم لاعبه، لكن بالبحث حول القصة، تبين أن نيمار بالفعل موجود في دبي منذ مساء الأحد، إذ نشر عبر خاصية "ستوري" على حسابه في "إنستغرام" صورة فور وصوله للمدينة الإماراتية.
أما عن الشخص الموجود في الفيديو مع سبيد، فبالتدقيق في يده الخالية من "الوشوم" يتبين أنه "شبيه" نجم الهلال، الذي أثار الجدل في عدة مناسبات مؤخرا نظرا للشبه الكبير بينهما، أما يد نيمار فتملأها الوشوم.
يذكر أن نيمار أصيب في أكتوبر الماضي بقطع في الرباط الصليبي للركبة خلال مواجهة البرازيل أمام أوروغواي في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

ملاعب

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