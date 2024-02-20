هل خدع الهلال السعودي؟.. فيديو يورط نيمار!

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - -أثار فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي حالة من الجدل يقول مروجوه أنه للبرازيلي نيمار دا سيلفا مهاجم الهلال السعودي، واليوتيوبر الشهير "سبيد" عاشق كريستيانو رونالدو.
وانتشر الفيديو الاثنين، من صفحة جماهيرية لسبيد، عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، مصحوبا بتعليق: "احتفال سريع مع نيمار في البرازيل".
هذا التعليق دفع البعض لاستغلال الموقف للترويج لكون البرازيلي "خدع" الهلال وتوجه لبلاده بدلا من التوجه لدبي، حيث من المفترض أن يكمل تأهيله بعد عملية الرباط الصليبي.
أما البعض الآخر فقد زعم أن الفيديو في دبي من الأساس، متجاهلا تماما أن الفيديو موضح من البداية أنه في البرازيل، ولحقت نيمار الانتقادات لظهوره كما زعموا وهو يتراقص على إصابته بقوة دون مراعاة لخطورتها وهو ما من شأنه أن يؤخر عودته للملاعب، في موقف "لا مبالاة" منه.
بعض جمهور الهلال انساق وراء الفيديو وهاجم لاعبه، لكن بالبحث حول القصة، تبين أن نيمار بالفعل موجود في دبي منذ مساء الأحد، إذ نشر عبر خاصية "ستوري" على حسابه في "إنستغرام" صورة فور وصوله للمدينة الإماراتية.
أما عن الشخص الموجود في الفيديو مع سبيد، فبالتدقيق في يده الخالية من "الوشوم" يتبين أنه "شبيه" نجم الهلال، الذي أثار الجدل في عدة مناسبات مؤخرا نظرا للشبه الكبير بينهما، أما يد نيمار فتملأها الوشوم.
يذكر أن نيمار أصيب في أكتوبر الماضي بقطع في الرباط الصليبي للركبة خلال مواجهة البرازيل أمام أوروغواي في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.
ملاعب
MENAFN20022024000208011052ID1107874270
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.