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الغذاء والدواء: لا يوجد تاجر يستورد مواد غذائية تالفة وتلفها يعود إلى سوء التخزين

2/20/2024 7:08:43 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكد مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور نزار مهيدات أن المواد الغذائية التي يتم اتلافها تكون غير صالحة للاستهلاك البشري أو غير مطابقة للمواصفات والمقاييس

وقال مهيدات خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، إنه لا يوجد هناك تاجر أردني يستورد مواد غذائية تالفة أو ذات قيمة متدنية، وهو ما يدفع المؤسسة إلى عدم نشر أسماء التجار المخالفين، لافتا إلى أن تلف المواد الغذائية يكون بسبب سوء التخزين لا أكثر.

وأضاف أن عدد المخالفات التي رصدتها المؤسسة انخفضت إلى 1% وهذا يعود للدور الذي يقوم به كل من المؤسسة والمواطن.

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