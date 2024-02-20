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إنهاء خدمات موظفين في التربية - أسماء

2/20/2024 7:08:38 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قرر وزير التربية والتعليم عزمي محافظة، إنهاء خدمات موظفين في الوزارة، بعد استكمال شروط الحصول على التقاعد المبكر من حيث العمر وعدد الاشتراكات.


وجاء القرار استنادا لأحكام المادة (173ب) من نظام الخدمة المدنية رقم 9 لسنة 2020 وتعديلاته وبناء على تنسيبات لجنة الموارد البشرية.
























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