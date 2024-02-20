إنهاء خدمات موظفين في التربية - أسماء

إنهاء خدمات موظفين في التربية - أسماء
التاريخ
2/20/2024 7:08:38 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قرر وزير التربية والتعليم عزمي محافظة، إنهاء خدمات موظفين في الوزارة، بعد استكمال شروط الحصول على التقاعد المبكر من حيث العمر وعدد الاشتراكات.
وجاء القرار استنادا لأحكام المادة (173ب) من نظام الخدمة المدنية رقم 9 لسنة 2020 وتعديلاته وبناء على تنسيبات لجنة الموارد البشرية.
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