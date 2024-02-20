الغذاء والدواء: تكثيف الرقابة على المطاعم ومحال الحلويات والعصائر خلال رمضان

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكد مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور نزار مهيدات أن المؤسسة ستكثف رقابتها على المنشآت بالتزامن مع قرب شهر رمضان المبارك.

وقال مهيدات خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، إنه سيتم تكثيف الرقابة على المطاعم ومحال الحلويات والعصائر الرمضانية والسلع التي يزيد الطلب عليها خلال شهر رمضان.

وأضاف أن المؤسسة ستعمل على التحقق من صلاحية الأغذية ومدخلات الإنتاج التي تدخل في صناعتها.

وأشار مهيدات إلى أن هناك فرق رقابية تتبع للمؤسسة وتعمل بالشراكة مع مختلف المؤسسات والجهات لضمان غذاء المواطنين.