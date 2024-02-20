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مقاتلو القسام يخوضون اشتباكات مع الاحتلال بحي الزيتون

2/20/2024 7:08:38 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- إن مقاتليها يخوضون معارك ضارية مع قوات الاحتلال جنوب حي الزيتون في مدينة غزة.


وأضافت القسام أنها رصدت عددا من الطائرات الإسرائيلية التي جاءت لنقل القتلى والمصابين في الاشتباكات.


من جهته، أفاد مراسل الجزيرة بأن طائرات الاحتلال تقصف مناطق عدة بحي الزيتون.

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