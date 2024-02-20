مقاتلو القسام يخوضون اشتباكات مع الاحتلال بحي الزيتون

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قالت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- إن مقاتليها يخوضون معارك ضارية مع قوات الاحتلال جنوب حي الزيتون في مدينة غزة.
وأضافت القسام أنها رصدت عددا من الطائرات الإسرائيلية التي جاءت لنقل القتلى والمصابين في الاشتباكات.
من جهته، أفاد مراسل الجزيرة بأن طائرات الاحتلال تقصف مناطق عدة بحي الزيتون.
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