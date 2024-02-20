تثبيت ونقل مدراء في وزارة التربية والتعليم - أسماء

تثبيت ونقل مدراء في وزارة التربية والتعليم - أسماء
التاريخ
2/20/2024 7:08:32 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قرر وزير التربية والتعليم عزمي محافظة اجراء تشكيلات وتثبيتات في الوزارة.
شمل القرار مركز الوزارة والمديريات، ومدراء الإدارات والتربية ومدراء مختصين.
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