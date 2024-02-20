علامة ديون لندن تتعاون مع ديما الأسدي في حملة للتصاميم الرمضانية

الرياض – أصداف نيوز:

ضمن استعداداتها لاستقبال شهر رمضان المبارك، أعلنت علامة ديون لندن التابعة لمجموعة أباريل عن تعاونها مع المؤثرة ديما الأسدي، في تشكيلة لأجمل التصاميم الرمضانية.

بهدف تقديم تشكيلة رمضان الحصرية بشكل جديد، قامت ديما بزيارة علامة ديون لندن والعمل عن قرب مع الأقسام المسؤولة عن الشراء، والتصميم والابتكار لاختيار القطع المفضلة لديها والتي ستظهر للجمهور عبر الحملة والفيلم المرتقب.

وديما الأسدي هي أحد الأسماء الرنانة في عالم الموضة بصفتها واحدة من أشهر مؤثرات الموضة في الشرق الأوسط. وبسبب أسلوبها البارز والمميز.

رحبوا بجاذبية شهر رمضان مع أفضل التصاميم من ديون لندن المزينة يدوياً بالخرز، وتطريزات مزخرفة، وتفاصيل التتر. ستجدون الكعوب القصيرة، والكعوب العالية، والكعوب المصممة لخطف الأنظار بجانب الحقائب المنسقة بأجمل الأنماط والتي تم تصميمها احتفالاً بالشهر المبارك.

المزيج المثالي بين ذوق ديما الاستثنائي وخبرة ديون لندن الاحترافية، اكتشفوا تشكيلة رمضان

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