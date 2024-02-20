علامة ديون لندن تتعاون مع ديما الأسدي في حملة للتصاميم الرمضانية

(MENAFN
- Asdaf News)
الرياض – أصداف نيوز:
ضمن استعداداتها لاستقبال شهر رمضان المبارك، أعلنت علامة ديون لندن التابعة لمجموعة أباريل عن تعاونها مع المؤثرة ديما الأسدي، في تشكيلة لأجمل التصاميم الرمضانية.
بهدف تقديم تشكيلة رمضان الحصرية بشكل جديد، قامت ديما بزيارة علامة ديون لندن والعمل عن قرب مع الأقسام المسؤولة عن الشراء، والتصميم والابتكار لاختيار القطع المفضلة لديها والتي ستظهر للجمهور عبر الحملة والفيلم المرتقب.
وديما الأسدي هي أحد الأسماء الرنانة في عالم الموضة بصفتها واحدة من أشهر مؤثرات الموضة في الشرق الأوسط. وبسبب أسلوبها البارز والمميز.
رحبوا بجاذبية شهر رمضان مع أفضل التصاميم من ديون لندن المزينة يدوياً بالخرز، وتطريزات مزخرفة، وتفاصيل التتر. ستجدون الكعوب القصيرة، والكعوب العالية، والكعوب المصممة لخطف الأنظار بجانب الحقائب المنسقة بأجمل الأنماط والتي تم تصميمها احتفالاً بالشهر المبارك.
المزيج المثالي بين ذوق ديما الاستثنائي وخبرة ديون لندن الاحترافية، اكتشفوا تشكيلة رمضان
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