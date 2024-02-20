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سقوط جسم مجهول في ضواحي فولغوغراد الروسية

2/20/2024 6:23:12 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ذكرت وسائل إعلام أن جسما مجهولا سقط في منطقة بضواحي فولغوغراد الروسية.
وظهرت على صفحات التواصل الاجتماعي صور لحطام جسم مجهول تم العثور عليه في حقل بالقرب من قرية فيازوفكا بمنطقة إيلانسكي في ضواحي فولغوغراد الروسية.
ومن جهته قال المسؤول عن المنطقة، دميتري ليتفينوف:"(الجسم المجهول) سقط في أحد الحقول، ولم تظهر آثار أضرار على الأرض، ولا توجد إصابات بشرية أيضا، الحقل يقع في منطقة بعيدة جدا عن التجمعات السكانية".
ولم يذكر ليتفينوف أي معلومات عن نوع الجسم المذكور، لكن القوات التابعة لوزارة الطوارئ الروسية ذكرت أن الجسم وقع قبل عدة أيام، وتمت معاينة منطقة سقوطه.




روسيا اليوم

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