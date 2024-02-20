سقوط جسم مجهول في ضواحي فولغوغراد الروسية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
ذكرت وسائل إعلام أن جسما مجهولا سقط في منطقة بضواحي فولغوغراد الروسية.
وظهرت على صفحات التواصل الاجتماعي صور لحطام جسم مجهول تم العثور عليه في حقل بالقرب من قرية فيازوفكا بمنطقة إيلانسكي في ضواحي فولغوغراد الروسية.
ومن جهته قال المسؤول عن المنطقة، دميتري ليتفينوف:"(الجسم المجهول) سقط في أحد الحقول، ولم تظهر آثار أضرار على الأرض، ولا توجد إصابات بشرية أيضا، الحقل يقع في منطقة بعيدة جدا عن التجمعات السكانية".
ولم يذكر ليتفينوف أي معلومات عن نوع الجسم المذكور، لكن القوات التابعة لوزارة الطوارئ الروسية ذكرت أن الجسم وقع قبل عدة أيام، وتمت معاينة منطقة سقوطه.
روسيا اليوم
MENAFN20022024000208011052ID1107874145
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.