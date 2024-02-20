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صحة غزة: 29 ألفا و195 شهيدا بالعدوان الإسرائيلي على القطاع

2/20/2024 6:23:12 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 29 ألفا و195 شهيدا و69 ألفا و170 مصابا منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.


وأكدت الوزارة أن الاحتلال ارتكب 9 مجازر في القطاع راح ضحيتها 103 شهداء و142 مصابا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، في حين لا يزال العديد من الضحايا تحت الأنقاض دون أن يستطيع الدفاع المدني الوصول إليهم.


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