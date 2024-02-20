الصحة العالمية تجلي 32 جريحا بحالة حرجة من مستشفى ناصر

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت منظمة الصحة العالمية أنها نجحت بإجلاء 32 جريحا، بينهم أطفال، بحالة حرجة من مستشفى ناصر في خان يونس جنوبي قطاع غزة وسط استمرار الأعمال القتالية.



وأكدت المنظمة أن 15 طبيبا وممرضا على الأقل ما زالوا داخل المستشفى الذي حوّله الجيش الإسرائيلي لثكنة عسكرية.



وأعربت المنظمة عن خشيتها على سلامة المرضى والعاملين في المجال الصحي الذين بقوا بالمستشفى، مؤكدة عدم وجود كهرباء أو ماء وسط انتشار الأمراض من تراكم نفايات المستشفى والقمامة.

