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إصابة 6 أشخاص بضيق تنفس إثر حادثين منفصلين بسبب المدافئ

2/20/2024 6:23:11 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت مديرية الدفاع المدني إن 6 مواطنين أصيبوا بضيق تنفس في حادثين منفصلين، بسبب الاستخدام الخاطئ للمدافئ.
وبينت المديرية في نشرتها أن الحادث الأول، كان حريق منزل بسبب تسرب الغاز من أسطوانة الطباخ في منطقة البقعة، حيث توجهت فرق الإنقاذ والإطفاء على وجه السرعة إلى الموقع للتعامل مع الحريق، وتمكنت من إخماده، ونتج عنه بعض الأضرار المادية وإصابتان بضيق التنفس، وتم تقديم الإسعافات الأولية لهما ونقلهما إلى مستشفى الأمير حسين الحكومي.
والحادث الثاني وقع في منطقة بيادر وادي السير، ونتج نتج عنه إصابة 4 أشخاص بضيق التنفس بسبب عدم وجود التهوية داخل المنزل أثناء استخدام مدفأة الكاز، وصنفت حالتهم العامة بالمتوسطة، وتم نقلهم إلى مستشفى البشير لاستكمال الإسعاف والتأكد من سلامتهم.













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