إصابة 6 أشخاص بضيق تنفس إثر حادثين منفصلين بسبب المدافئ

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت مديرية الدفاع المدني إن 6 مواطنين أصيبوا بضيق تنفس في حادثين منفصلين، بسبب الاستخدام الخاطئ للمدافئ.
وبينت المديرية في نشرتها أن الحادث الأول، كان حريق منزل بسبب تسرب الغاز من أسطوانة الطباخ في منطقة البقعة، حيث توجهت فرق الإنقاذ والإطفاء على وجه السرعة إلى الموقع للتعامل مع الحريق، وتمكنت من إخماده، ونتج عنه بعض الأضرار المادية وإصابتان بضيق التنفس، وتم تقديم الإسعافات الأولية لهما ونقلهما إلى مستشفى الأمير حسين الحكومي.
والحادث الثاني وقع في منطقة بيادر وادي السير، ونتج نتج عنه إصابة 4 أشخاص بضيق التنفس بسبب عدم وجود التهوية داخل المنزل أثناء استخدام مدفأة الكاز، وصنفت حالتهم العامة بالمتوسطة، وتم نقلهم إلى مستشفى البشير لاستكمال الإسعاف والتأكد من سلامتهم.
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