Tuesday, 20 February 2024 03:59 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


فيديو- هبوط اضطراري لطائرة ركاب في هونغ كونغ

2/20/2024 6:23:11 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ذكرت بوابة أخبار هونغ كونغ (HK01) أن طائرة ركاب كانت في رحلة من جزيرة بوراكاي الفلبينية إلى شنغهاي قامت بهبوط اضطراري في هونغ كونغ بعد انفجار "باور بانك" خاص بأحد ركابها.
ووقع الحادث أمس الاثنين، عندما انفجر "بنك الطاقة" الخاص بأحد الركاب، مما أدى إلى امتلاء المقصورة بالدخان. ولحسن الحظ، لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات.
وتم التقاط مقطع فيديو للآثار المباشرة للانفجار على متن الرحلة "RW602"، حيث يظهر الدخان وهو يتصاعد بكثافة من القسم الأمامي للمقصورة، مما أصاب بعض الركاب بالذعر، وتحركوا بسرعة نحو الجزء الخلفي من الطائرة لتجنب استنشاق الدخان.
واستجابة لحالة الطوارئ، اتخذ قائد الطائرة قرارا بإجراء هبوط اضطراري في هونغ كونغ. ووصلت السلطات على وجه السرعة إلى مكان الحادث، بما في ذلك رجال الإطفاء في المطار وأفراد الإنقاذ في حالات الطوارئ، الذين تعاملوا مع الحادث.
وبعد حوالي ساعة تمت معالجة الوضع، وتمكنت الطائرة من استئناف رحلتها، لتصل إلى وجهتها المقصودة في شنغهاي في حوالي الساعة 12:30 من صباح اليوم الثلاثاء، ما تسبب في تأخير لمدة 3 ساعات.

روسيا اليوم

MENAFN20022024000208011052ID1107874141

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث