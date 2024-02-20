Tuesday, 20 February 2024 03:59 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


رمضان 2024.. 'جريمة منتصف الليل' مأخوذ عن قصة حقيقية

2/20/2024 6:23:11 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يستعرض مسلسل "جريمة منتصف الليل" بطولة الفنانة رانيا يوسف، والذي من المُقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024، قضية اجتماعية واقعية حدثت قبل 15 عاماً.
العمل من بطولة النجوم، رانيا يوسف، أحمد عبدالعزيز، صلاح عبدالله، عفاف شعيب، ومحمد سليمان، بالإضافة إلى إلهام عبدالبديع، ميار الغيطي، وملك قورة، وتأليف محمد الغيطي، وإخراج عصام شعبان.
وتدور أحداث مسلسل "جريمة منتصف الليل" في إطار تشويقي بوليسي، حول مجموعة قصص إنسانية واجتماعية من الواقع المصري التعليم الخاص والجامعات الخاصة، وعلاقة الأبناء بأسرهم.
ويستعرض العمل تفاصيل جريمة جنائية تحدث في وقت متأخر من الليل، وهي قتل طالبتين بالجامعة في مقر سكن إحداهما، وتحوم الشبهات حول كل الدوائر المرتبطة بهما، وتتعقد الأحداث عندما نكتشف العوالم الخفية والغامضة لهما، وقصص الطالبات والطلبة والأساتذة.

24

MENAFN20022024000208011052ID1107874140

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث