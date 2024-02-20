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سعد لمجرد يطرح كليب أغنية 'محتال الحب'- فيديو

2/20/2024 6:23:10 AM

(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - فاجأ الفنان المغربي سعد لمجرد جمهوره بإطلاق أغنية "محتال الحب" باللهجة اللبنانية، إذ تباينت الآراء حول التجربة.
وصُورت الأغنية على طريقة "الفيديو كليب"، ومزجت بين الرومانسية والكوميديا كما غلب على كلماتها الطابع الرومانسي.

وحققت الأغنية نصف مليون مشاهدة في أقل من 24 ساعة على إطلاقها، على القناة الرسمية لسعد المجرد على "يوتيوب".

الأغنية اللبنانية من ‎كلمات رامي شلهوب، و‎ألحان جمال ياسين، وإخراج كريم بينيس.

وروّج سعد لمجرد للأغنية مشوقاً متابعيه على "إنستغرام" بمقطع فيديو من الكليب.

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