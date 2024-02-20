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صحة غزة: 118 مريضا لا يزالون بمستشفى ناصر المحاصر

2/20/2024 6:23:10 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت وزارة الصحة في قطاع غزة إن وضع مجمع ناصر الذي حوله الاحتلال لثكنة عسكرية كارثي، ويشكل تهديدا لحياة الطواقم والمرضى.


وأضافت أنه تم إجلاء 18 مريضا من مجمع ناصر الطبي إلى المستشفيات الميدانية، ولا يزال 118 مريضا داخله.


وطالبت المؤسسات الدولية بالضغط على الاحتلال لإنهاء عسكرة مجمع ناصر الطبي.


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