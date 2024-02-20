صحة غزة: 118 مريضا لا يزالون بمستشفى ناصر المحاصر

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت وزارة الصحة في قطاع غزة إن وضع مجمع ناصر الذي حوله الاحتلال لثكنة عسكرية كارثي، ويشكل تهديدا لحياة الطواقم والمرضى.
وأضافت أنه تم إجلاء 18 مريضا من مجمع ناصر الطبي إلى المستشفيات الميدانية، ولا يزال 118 مريضا داخله.
وطالبت المؤسسات الدولية بالضغط على الاحتلال لإنهاء عسكرة مجمع ناصر الطبي.
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