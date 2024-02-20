اعلان صادر عن مُسجل الأسماء التجارية بوزارة الصناعة للتجار في إربد

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن مُسجل الأسماء التجارية في وزارة الصناعة والتجارة أكرم السكر، للتجار مالكي الأسماء التجارية المسجلة قبل تاريخ 01/01/2006 في محافظة اربد، إن المدة القانونية المنصوص عليها في القانون لإعلان الرغبة في الاحتفاظ بالاسم التجاري انتهت.
وقال المسجل، وفقا لبيان للوزارة، أنه بناء انتهاء المدة سيتم شطب أسماء تجارية خلال أسبوع في المحافظات من تاريخ هذا الإعلان.
وبيّن أن من فاته توفيق وضعه، بإمكانه مراجعة المسجل خلال أسبوع مصطحباً معه رخصة مهن سارية المفعول، وحضوره شخصياً او تفويض شخص آخر خطياً، ليقوم بتقديم طلب توفيق الأوضاع، علماً بأن الوزارة لا تتقاضى رسوماً لقاء هذه الخدمة.
ودعا المسجل التجار الى الاطلاع على القائمة كاملة، من خلال الرابط التالي: انقر هنا
MENAFN20022024000208011052ID1107874137
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.