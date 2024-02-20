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اعلان صادر عن مُسجل الأسماء التجارية بوزارة الصناعة للتجار في إربد

2/20/2024 6:23:10 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن مُسجل الأسماء التجارية في وزارة الصناعة والتجارة أكرم السكر، للتجار مالكي الأسماء التجارية المسجلة قبل تاريخ 01/01/2006 في محافظة اربد، إن المدة القانونية المنصوص عليها في القانون لإعلان الرغبة في الاحتفاظ بالاسم التجاري انتهت.
وقال المسجل، وفقا لبيان للوزارة، أنه بناء انتهاء المدة سيتم شطب أسماء تجارية خلال أسبوع في المحافظات من تاريخ هذا الإعلان.
وبيّن أن من فاته توفيق وضعه، بإمكانه مراجعة المسجل خلال أسبوع مصطحباً معه رخصة مهن سارية المفعول، وحضوره شخصياً او تفويض شخص آخر خطياً، ليقوم بتقديم طلب توفيق الأوضاع، علماً بأن الوزارة لا تتقاضى رسوماً لقاء هذه الخدمة.
ودعا المسجل التجار الى الاطلاع على القائمة كاملة، من خلال الرابط التالي: انقر هنا













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