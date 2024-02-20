الجيش الإسرائيلي يعلن قصف أهداف لحزب الله

الجيش الإسرائيلي يعلن قصف أهداف لحزب الله
التاريخ
2/20/2024 6:23:10 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أعلن الجيش الإسرائيلي أنه استهدف بنى تحتية لحزب الله في منطقتي الضهيرة ويارون جنوبي لبنان، وقصف مبنيين عسكريين لحزب الله في بلدتي حولا وبليدا جنوبي لبنان.
وقال أيضا إنه استهدف منصتين لإطلاق الصواريخ تابعتين لحزب الله في منطقتي مروحين ويارون جنوبي لبنان.
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