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الجيش الإسرائيلي يعلن قصف أهداف لحزب الله

2/20/2024 6:23:10 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلن الجيش الإسرائيلي أنه استهدف بنى تحتية لحزب الله في منطقتي الضهيرة ويارون جنوبي لبنان، وقصف مبنيين عسكريين لحزب الله في بلدتي حولا وبليدا جنوبي لبنان.


وقال أيضا إنه استهدف منصتين لإطلاق الصواريخ تابعتين لحزب الله في منطقتي مروحين ويارون جنوبي لبنان.

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