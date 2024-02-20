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قطر : المفاوضات مستمرة رغم التحديات

2/20/2024 6:23:09 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- وصلت طائرة قطرية اليوم إلى مدينة العريش تحمل 20 طنًا من المساعدات إلى قطاع غزة، حسبما أعلن ماجد الأنصاري، المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، في مؤتمر صحفي.

وأشار الأنصاري إلى وصول دفعة جديدة من الجرحى الفلسطينيين إلى الدوحة، قادمين من قطاع غزة.

وأكد أن الجهود القطرية مستمرة في الوساطة بين الأطراف المتصارعة، مشيرًا إلى أن المفاوضات بشأن صفقة تبادل جديدة للأسرى مستمرة رغم التحديات التي تواجهها.

وقال الأنصاري أن الجانب الإنساني يحتل الأولوية في المفاوضات الجارية، مشيرًا إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية وحجم الدمار غير المسبوق في قطاع غزة.

وفيما يتعلق بوضع مدينة رفح، أعرب عن قلق شديد من الوضع هناك وجود نحو مليون ونصف مليون شخص، مؤكدًا رفض الهجمات على المدينة وأكد أنه لا يوجد أي مكان آمن في قطاع غزة."


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