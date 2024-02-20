Tuesday, 20 February 2024 03:58 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


خروج مسلسل 'إثبات نسب' من السباق الرمضاني

2/20/2024 6:23:09 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - بعدما كان من المقرر عرضه في رمضان 2024، توقف عرض مسلسل "إثبات نسب" لتغيب درة عن دراما رمضان هذا العام .
ويذكر أن مسلسل "إثبات نسب" من بطولة درة، محمود عبدالمغني، نبيل عيسى، صدقي صخر، هند عبدالحليم.


والعمل من تأليف محمد ناير وجمال رمضان، ومن إخراج أحمد عبده.


وتجسد درة خلال أحداث العمل بطولة مطلقة ضمن قضية اجتماعية درامية مشوّقة، إذ تؤدي شخصية سيدة متزوجة من نبيل عيسى، ولها ابن تحاول إثبات نسبه.


24

MENAFN20022024000208011052ID1107874133

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث