خروج مسلسل 'إثبات نسب' من السباق الرمضاني

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - بعدما كان من المقرر عرضه في رمضان 2024، توقف عرض مسلسل "إثبات نسب" لتغيب درة عن دراما رمضان هذا العام .
ويذكر أن مسلسل "إثبات نسب" من بطولة درة، محمود عبدالمغني، نبيل عيسى، صدقي صخر، هند عبدالحليم.
والعمل من تأليف محمد ناير وجمال رمضان، ومن إخراج أحمد عبده.
وتجسد درة خلال أحداث العمل بطولة مطلقة ضمن قضية اجتماعية درامية مشوّقة، إذ تؤدي شخصية سيدة متزوجة من نبيل عيسى، ولها ابن تحاول إثبات نسبه.
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