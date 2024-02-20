MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت إدارة الدوريات الخارجية، إنها تتعامل الآن مع حادث تدهور وانقلاب مركبة شحن على الطريق الصحراوي منطقة ضبعا، دون وقوع إصابات.



وبيّنت الإدارة، أن الحادث سبب إغلاق لحركة السير باتجاه عمّان إثر انسكاب الحمولة على الشارع العام.



وأشارت إلى أن الدوريات في موقع الحادث، وتم عمل تحويلة مؤقتة ما قبل موقع الحادث لتمرير حركة السير.



ودعت السائقين إلى توخي الحذر أثناء المسير واتباع تعليمات رجل الأمن في الموقع لحين إزالة العوائق عن الطريق .