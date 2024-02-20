(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت إدارة الدوريات الخارجية، إنها تتعامل الآن مع حادث تدهور وانقلاب مركبة شحن على الطريق الصحراوي منطقة ضبعا، دون وقوع إصابات.
وبيّنت الإدارة، أن الحادث سبب إغلاق لحركة السير باتجاه عمّان إثر انسكاب الحمولة على الشارع العام.
وأشارت إلى أن الدوريات في موقع الحادث، وتم عمل تحويلة مؤقتة ما قبل موقع الحادث لتمرير حركة السير.
ودعت السائقين إلى توخي الحذر أثناء المسير واتباع تعليمات رجل الأمن في الموقع لحين إزالة العوائق عن الطريق .
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