الإسلامية المسيحية تدعو الى تحدي أي قرار للاحتلال بتقييد وصول المواطنين الى المسجد الأقصى في رمضان

MENAFN - Palestine News Network ) القدس المحتلة /PNN – حذرت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات من انفجار للأوضاع واسع النطاق سينجم عن أي قرار يتخذه الاحتلال بفرض قيود على دخول المواطنين الفلسطينيين الى المسجد الأقصى في شهر رمضان.

وقالت الهيئة في بيان لها اليوم الثلاثاء، أن أي قرار بهذا الشأن يشكل تدخلاً سافراً ومرفوضاً في الشعائر الدينية للمسلمين في شهر رمضان وحقهم الطبيعي في ممارسة العبادة في المسجد الأقصى.

وأدانت الهيئة محاولات الاحتلال فرض رؤيته ومخططاته على المسجد الأقصى وتهديد المكون البشري والوجودي للحرم القدسي الشريف، وحملت الهيئة سلطات الاحتلال مسؤولية التداعيات الخطيرة التي ستنجم عن هذه المحاولات خاصة في شهر رمضان .

وأكدت الهيئة ان الاحتلال الإسرائيلي في ظل تصاعد نفوذ الصيونية الدينية وهيمنتها على القرار السياسي والأمني في إسرائيل يحاول أخذ المسجد الأقصى رهينة وتوظيف حربه الاجرامية على قطاع غزة لتحقيق مكاسب وتغيير الوضع القائم في القدس والمسجد الأقصى.

ودعت الهيئة المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية والداخل الفلسطيني الى تحدي وافشال هذه القرارات العنصرية وشد الرحال والنفير والرباط في المسجد الأقصى في شهر رمضان، كما طالبت الهيئة الحكومة الأردنية صاحبة الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية وباقي الدول العربية والإسلامية الى تحمل مسؤولياتها في حماية المسجد الأقصى والدفاع عن إسلامية المسجد وحق المسلمين في الوصول اليه والصلاة فيه.



