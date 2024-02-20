الإسلامية المسيحية تدعو الى تحدي أي قرار للاحتلال بتقييد وصول المواطنين الى المسجد الأقصى في رمضان

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- Palestine News Network )
القدس المحتلة /PNN – حذرت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات من انفجار للأوضاع واسع النطاق سينجم عن أي قرار يتخذه الاحتلال بفرض قيود على دخول المواطنين الفلسطينيين الى المسجد الأقصى في شهر رمضان.
وقالت الهيئة في بيان لها اليوم الثلاثاء، أن أي قرار بهذا الشأن يشكل تدخلاً سافراً ومرفوضاً في الشعائر الدينية للمسلمين في شهر رمضان وحقهم الطبيعي في ممارسة العبادة في المسجد الأقصى.
وأدانت الهيئة محاولات الاحتلال فرض رؤيته ومخططاته على المسجد الأقصى وتهديد المكون البشري والوجودي للحرم القدسي الشريف، وحملت الهيئة سلطات الاحتلال مسؤولية التداعيات الخطيرة التي ستنجم عن هذه المحاولات خاصة في شهر رمضان .
وأكدت الهيئة ان الاحتلال الإسرائيلي في ظل تصاعد نفوذ الصيونية الدينية وهيمنتها على القرار السياسي والأمني في إسرائيل يحاول أخذ المسجد الأقصى رهينة وتوظيف حربه الاجرامية على قطاع غزة لتحقيق مكاسب وتغيير الوضع القائم في القدس والمسجد الأقصى.
ودعت الهيئة المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية والداخل الفلسطيني الى تحدي وافشال هذه القرارات العنصرية وشد الرحال والنفير والرباط في المسجد الأقصى في شهر رمضان، كما طالبت الهيئة الحكومة الأردنية صاحبة الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية وباقي الدول العربية والإسلامية الى تحمل مسؤولياتها في حماية المسجد الأقصى والدفاع عن إسلامية المسجد وحق المسلمين في الوصول اليه والصلاة فيه.
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