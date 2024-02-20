مسؤولون في الليكود يدعون نتنياهو لضم ليبرمان لحكومة الحرب

MENAFN - Palestine News Network ) تل أبيب/PNN ذكرت صحيفة "معاريف" العبرية اليوم الثلاثاء أن المئات من مسؤولي حزب الليكود دعوا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى إضافة رئيس حزب إسرائيل بيتنا، عضو الكنيست أفيغدور ليبرمان، إلى حكومة الحرب على الفور.

وجاء في الالتماس: "نحن أعضاء قائمة الليكود نطالب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بإضافة أفيغدور ليبرمان بشكل عاجل إلى الحكومة كابينت الحرب أفيغدور ليبرمان شغل منصب وزير الجيش ووزير الخارجية وكان نائب رئيس الوزراء في حرب لبنان الثانية، وعدم الانضمام إلى الحكومة في هذا الوقت يعد انتهاكا لأمن البلاد".

وكتبوا في الختام: "أعداؤنا يخافون من شعب إسرائيلي موحد وقوي ومندفع إلى الأمام - إن انضمام ليبرمان إلى الحكومة هو بيان أخلاقي وعملي مهم سيجعل إسرائيل أقرب إلى النصر".