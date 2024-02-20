Tuesday, 20 February 2024 03:58 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مسؤولون في الليكود يدعون نتنياهو لضم ليبرمان لحكومة الحرب

2/20/2024 6:22:36 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) تل أبيب/PNN ذكرت صحيفة "معاريف" العبرية اليوم الثلاثاء أن المئات من مسؤولي حزب الليكود دعوا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى إضافة رئيس حزب إسرائيل بيتنا، عضو الكنيست أفيغدور ليبرمان، إلى حكومة الحرب على الفور.

وجاء في الالتماس: "نحن أعضاء قائمة الليكود نطالب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بإضافة أفيغدور ليبرمان بشكل عاجل إلى الحكومة كابينت الحرب أفيغدور ليبرمان شغل منصب وزير الجيش ووزير الخارجية وكان نائب رئيس الوزراء في حرب لبنان الثانية، وعدم الانضمام إلى الحكومة في هذا الوقت يعد انتهاكا لأمن البلاد".

وكتبوا في الختام: "أعداؤنا يخافون من شعب إسرائيلي موحد وقوي ومندفع إلى الأمام - إن انضمام ليبرمان إلى الحكومة هو بيان أخلاقي وعملي مهم سيجعل إسرائيل أقرب إلى النصر".

MENAFN20022024000205011050ID1107874129

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث