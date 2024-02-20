مسؤولون في الليكود يدعون نتنياهو لضم ليبرمان لحكومة الحرب

(MENAFN
- Palestine News Network )
تل أبيب/PNN ذكرت صحيفة "معاريف" العبرية اليوم الثلاثاء أن المئات من مسؤولي حزب الليكود دعوا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى إضافة رئيس حزب إسرائيل بيتنا، عضو الكنيست أفيغدور ليبرمان، إلى حكومة الحرب على الفور.
وجاء في الالتماس: "نحن أعضاء قائمة الليكود نطالب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بإضافة أفيغدور ليبرمان بشكل عاجل إلى الحكومة كابينت الحرب أفيغدور ليبرمان شغل منصب وزير الجيش ووزير الخارجية وكان نائب رئيس الوزراء في حرب لبنان الثانية، وعدم الانضمام إلى الحكومة في هذا الوقت يعد انتهاكا لأمن البلاد".
وكتبوا في الختام: "أعداؤنا يخافون من شعب إسرائيلي موحد وقوي ومندفع إلى الأمام - إن انضمام ليبرمان إلى الحكومة هو بيان أخلاقي وعملي مهم سيجعل إسرائيل أقرب إلى النصر".
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