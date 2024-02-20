Tuesday, 20 February 2024 03:58 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الاحتلال يواصل أعمال تجريف أراضٍ في حوسان غرب بيت لحم

2/20/2024 6:22:35 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيت لحم/PNN- تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي أعمال تجريف أراضٍ في قرية حوسان غرب بيت لحم، لليوم الثاني على التوالي.

وأفاد مدير مجلس قروي حوسان رامي حمامرة للوكالة الرسمية، بأن آليات الاحتلال تواصل تجريف الأراضي المحاذية لجدار الفصل العنصري والواقعة خلف مسجد أبو بكر الصديق بمنطقة المطينة، بمساحة إجمالية تبلغ حوالي 30 دونما، بهدف توسيع الطريق الاستعماري رقم (60)، الذي يمتد من المدخل الرئيس الغربي لقرى الريف الغربي وصولا إلى حوسان.

يشار إلى أن سلطات الاحتلال مددت في شهر كانون الثاني الماضي، سريان قرار الاستيلاء على (76 دونما) من أراضي بلدتي الخضر وبتير وقرية حوسان غرب بيت لحم، في أحواض البقيعة، وقطعة البطمة، وظهر الدير، (الخضر)، وخلة أبو حرث والحمر (بتير)، وأم الشقف، وواد أبو حمرا (حوسان).

MENAFN20022024000205011050ID1107874128

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث