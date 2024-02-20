الاحتلال يواصل أعمال تجريف أراضٍ في حوسان غرب بيت لحم

(MENAFN
- Palestine News Network )
بيت لحم/PNN- تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي أعمال تجريف أراضٍ في قرية حوسان غرب بيت لحم، لليوم الثاني على التوالي.
وأفاد مدير مجلس قروي حوسان رامي حمامرة للوكالة الرسمية، بأن آليات الاحتلال تواصل تجريف الأراضي المحاذية لجدار الفصل العنصري والواقعة خلف مسجد أبو بكر الصديق بمنطقة المطينة، بمساحة إجمالية تبلغ حوالي 30 دونما، بهدف توسيع الطريق الاستعماري رقم (60)، الذي يمتد من المدخل الرئيس الغربي لقرى الريف الغربي وصولا إلى حوسان.
يشار إلى أن سلطات الاحتلال مددت في شهر كانون الثاني الماضي، سريان قرار الاستيلاء على (76 دونما) من أراضي بلدتي الخضر وبتير وقرية حوسان غرب بيت لحم، في أحواض البقيعة، وقطعة البطمة، وظهر الدير، (الخضر)، وخلة أبو حرث والحمر (بتير)، وأم الشقف، وواد أبو حمرا (حوسان).
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