الاحتلال يواصل أعمال تجريف أراضٍ في حوسان غرب بيت لحم

MENAFN - Palestine News Network ) بيت لحم/PNN- تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي أعمال تجريف أراضٍ في قرية حوسان غرب بيت لحم، لليوم الثاني على التوالي.

وأفاد مدير مجلس قروي حوسان رامي حمامرة للوكالة الرسمية، بأن آليات الاحتلال تواصل تجريف الأراضي المحاذية لجدار الفصل العنصري والواقعة خلف مسجد أبو بكر الصديق بمنطقة المطينة، بمساحة إجمالية تبلغ حوالي 30 دونما، بهدف توسيع الطريق الاستعماري رقم (60)، الذي يمتد من المدخل الرئيس الغربي لقرى الريف الغربي وصولا إلى حوسان.

يشار إلى أن سلطات الاحتلال مددت في شهر كانون الثاني الماضي، سريان قرار الاستيلاء على (76 دونما) من أراضي بلدتي الخضر وبتير وقرية حوسان غرب بيت لحم، في أحواض البقيعة، وقطعة البطمة، وظهر الدير، (الخضر)، وخلة أبو حرث والحمر (بتير)، وأم الشقف، وواد أبو حمرا (حوسان).