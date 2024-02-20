عانى من تسمم وأزمة في التنفس.. تفاصيل الأزمة الصحية التي تعرض لها حسام حسن

تعرض حسام حسن المدير الفني الجديد لمنتخب مصر، لوعكة صحية مفاجئة، نقل على إثرها إلى المستشفى.

وتواجد حسام حسن وجهازه المعاون في مباراة الزمالك والإسماعيلي ضمن منافسات الجولة 13 من بطولة الدوري المصري، التي أقيمت أمس الإثنين على ملعب الإسماعيلية في مصر، لمتابعة عدد من اللاعبين قبل انطلاق معسكر الفراعنة يوم 13 مارس المقبل.

وبعد المباراة شعر حسام حسن بتعب شديد، قبل أن يقوم المرافقين معه وعلى رأسهم توأمه إبراهيم حسن مدير الكرة بمنتخب مصر، بنقله إلى أقرب مستشفى من أجل تلقى الرعاية الطبية.

ويكشف "البيان" تفاصيل الأزمة الصحية التي تعرض لها ‎حسام حسن

بدأ الهداف التاريخي لمنتخب مصر والملقب بالعميد يومه أمس الإثنين، باجتماع مع جهازه المعاون لمنتخب مصر، استمر لعدة ساعات ثم سافر إلى الإسماعيلية لحضور مباراة الإسماعيلي والزمالك، وقبل دخول الملعب تناول حسام حسن مع جهازه المعاون وجبة سمك في أحد المطاعم هناك.

وبعدها توجه العميد إلى ملعب الإسماعيلية لحضور المباراة المذكورة، ورصدت كاميرات التليفزيون لقطات لأعضاء الجهاز الفني لمنتخب مصر وبينهم حسام حسن يتواجدون في مقصورة الملعب، ويتابع معهم اللقاء بشكل طبيعي.

وبعد المباراة وأثناء عودته إلى القاهرة، شعر حسام حسن بآلام قوية في المعدة وضيق في التنفس، وتناول دواء لتسكين الآلام، ويبدو أن الأمر جاء بنتيجة عكسية، حيث ازدادت حالة الإعياء وتم نقله على الفور إلى المستشفى.

وأظهرت الفحوصات الطبية، معاناة حسام حسن من تسمم في المعدة وفرط حساسية، وعدم انتظام في ضربات القلب، وتم وضعه على جهاز الأكسجين لعدة ساعات، وعند استقرار حالته، أصر العميد على مغادرة المستشفى وعدم المكوث فيها لوقت أطول، ووافق الأطباء بعدما وعدهم بالالتزام بالراحة التامة خلال الأيام المقبلة، وعدم بذل مجهود مضاعف.

وتولى حسام حسن قيادة منتخب مصر خلفًا للبرتغالي روي فيتوريا، عقب خروج منتخب مصر من ثمن نهائي بطولة كأس أمم إفريقيا 2023، التي أقيمت مؤخرًا في كوت ديفوار.

ويستعد منتخب مصر للمشاركة في الدورة الودية التي ستقام في الإمارات خلال الفترة من 22 حتى 26 من مارس المقبل، بمشاركة منتخبات تونس وكرواتيا ونيوزلندا.

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