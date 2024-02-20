«الشارقة للدفاع عن النفس» يطور لاعبيه بتجربة الواقع الافتراضي تزامناً مع شهر الابتكار

أعلن نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس عن اعتماده خططاً جديدة لتطوير المستوى الفني للاعبين وذلك من خلال تطبيق تجربة الواقع الافتراضي والواقع المعزز في الجوانب التي تمهد لتطوير المستويات البدنية والفنية والصحية للاعبين.



ويأتي ذلك تزامناً مع شهر الابتكار في دولة الإمارات العربية المتحدة وذلك في خطوة تهدف لاستثمار التكنولوجيا في الرياضة.

ويهدف النادي إلى تطبيق تجربة الواقع الافتراضي والواقع المعزز في بعض الرياضات وعلى عدد من اللاعبين ومن ثم مراجعة المكاسب المتحققة لتعميمها بشكل أكبر في وقت لاحق، لتحسين أداء الرياضيين لمزيد من الإنجازات الرياضية مستقبلاً.

ويتطلع النادي إلى توفير تجارب تدريبية تحاكي المواقف الرياضية خلال التدريبات وأيضاً خلال المنافسات، للاستفادة من التجارب العالمية المتاحة بوقت مختصر، من خلال إنشاء بيئات تدريب آمنة تحاكي المواقف الحقيقية فنياً وبدنياً وتنافسياً وغيرها إضافة إلى ما يساهم، بتفادي الإصابات الفعلية.

من جانبه، أكد أحمد عبدالرحمن العويس رئيس مجلس إدارة النادي، أن الكثير من البرامج المبتكرة التي نفذت في النادي سابقاً ارتكزت إلى أفكار مبتكرة منها مستوحاة من تجارب اللاعبين المميزين أو الأندية المتطورة والمنتخبات إضافة إلى ابتكارات أخرى لمنتسبي النادي تم العمل بها وتطويرها وتم لاحقاً إدراجها ضمن الخطط الفنية للنادي ومنها برنامج التدريب عن بُعد والذي مهد لنقلة نوعية كبيرة في أداء ونتائج اللاعبين في فترات زمنية سابقة وبرامج مبتكرة عديدة مؤكداً أن طموح أبناء النادي ابتكار أفكار جديدة لتعزيز الخطط التطويرية، وبما يساهم بتحسين أدائهم وتطوير مهارات اللاعبين.



يذكر أن تجربة الواقع الافتراضي تعد وسيلة فعالة لتسهيل التدريب والتحضير البدني للرياضيين، وتساهم بتطوير المستوى الفني للاعبين بالاستفادة من التجارب التي يتيحها الواقع الافتراضي وأخرى لتحسين اللياقة البدنية وتمارين القوة وكذلك في تسهيل عمليات العلاج والاستشفاء من الإصابات الرياضية من خلال محاكاة لتمارين العلاج الطبيعي وتقليل الألم وتسريع الشفاء.

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