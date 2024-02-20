وفاة أندرياس بريمه الفائز بكأس العالم مع ألمانيا



أعلن كايزرسلاوترن اليوم الثلاثاء وفاة لاعبه السابق أندرياس بريمه، الذي سجل ركلة جزاء قرب النهاية ليقود ألمانيا للفوز على الأرجنتين في نهائي كأس العالم لكرة القدم 1990 ولقبها الثالث في البطولة، عن عمر يناهز 63 عاما.

وأصبح الظهير الأيسر المهاجم والمتخصص في الكرات الثابتة أسطورة كرة القدم الألمانية عندما منحت ركلة جزاء نفذها بنجاح الفوز 1-صفر على الأرجنتين بقيادة دييجو مارادونا في نهائي كأس العالم في روما.

وقال كايزرسلاوترن "ينعي نادي كايزرسلاوترن وفاة أندرياس بريمه. لقد ارتدى قميص الشياطين الحمر لمدة عشر سنوات وأصبح بطلا للدوري وكأس ألمانيا مع كايزرسلاوترن.

"في عام 1990 قاد المنتخب الألماني إلى لقب كأس العالم عبر ركلة جزاء وأصبح أسطورة لكرة القدم. عائلة كايزرسلاوترن في حالة حداد عميق وتعازينا مع عائلة آندي وأصدقائه".

ولعب بريمه أيضا مع بايرن ميونيخ وإنتر ميلان وأندية أخرى قبل أن يعتزل عام 1998. وخاض 86 مباراة دولية مع ألمانيا وسجل ثمانية أهداف بينها الهدف الذي يتذكره الجميع.

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