محمد صلاح يغيب 3 مباريات عن ليفربول بسبب الإصابة

تجددت إصابة النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول، رغم عودته مؤخرًا للمشاركة مع الريدز بعد فترة غياب، حيث خاض لقاء واحد فقط، قبل أن تعاوده الإصابة من جديد.

وسجل صلاح هدفًا وصنع آخر، عقب مشاركته كبديل أمام برينتفورد، في المباراة التي انتهت 1/4 لصالح ليفربول، ضمن منافسات الجولة 25 من بطولة الدوري الإنجليزي.

وقال الإعلامي المصري أحمد شوبير، أمس الإثنين، إنه في نهاية مباراة ليفربول أمام برينتفورد التي شهدت مشاركة صلاح، عاودته الآلام موضع الإصابة التي كان تعرض لها جراء مشاركته مع منتخب مصر أمام غانا في بطولة كأس أمم إفريقيا 2023، بالعضلة الخلفية.

وعاد شوبير وصرح من جديد خلال الساعات الماضية، عبر برنامجه الإذاعي على محطة "أون سبورت أف إم"، أن إصابة صلاح ليست بحجم الإصابة السابقة، وغالباً سيعود يوم 2 مارس وسيغيب 3 مباريات عن ليفربول، أمام تشيلسي وساوثهامبتون لوتن تاون، مشددًا على أن عودة صلاح جاءت بسبب تعجله في العودة إلى الملاعب.

وأصبح صلاح أكثر لاعب في الدوري الإنجليزي، يساهم بأهداف هذا الموسم (24 مساهمة تهديفية)، بواقع 15 هدفًا، و9 تمريرات حاسمة، وسجل صلاح هدفًا وصنع آخر في 30 مباراة مختلفة بالبريميرليغ، ولم يفعل ذلك سوى واين روني (36 هدفًا)، تييري هنري (32 هدفًا) وآلان شيرر (31 هدفًا).

وتاريخيًا، أصبح صلاح أكثر اللاعبين مساهمة بالأهداف في الدوري الإنجليزي، بتسجيل الأهداف والتمريرات الحاسمة منذ أغسطس 2017، ويأتي محمد صلاح في مقدمة هذه القائمة بـ 219 مساهمة، متفوقًا على هاري كين (169 مساهمة)، وسون هيونج مين (148 مساهمة).

وحصد محمد صلاح لقب رجل مباراة ليفربول وبرينتفورد، وهي المرة الحادية عشرة التي ينال فيها هذه الجائزة، من أصل 21 مباراة شارك فيها حتى الآن هذا الموسم.

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