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ائتلاف دولي يتمكن من تعطيل أنشطة أشهر مجموعة قرصنة في العالم

2/20/2024 5:29:30 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

قال ائتلاف دولي لإنفاذ القانون، يشمل مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي والوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في بريطانيا إنه قام بتعطيل أنشطة مجموعة لوك بيت، إحدى أشهر مجموعات القرصنة على الإطلاق، حيث أغلق مواقع إلكترونية تستخدمها المجموعة لتحصيل مدفوعات برامج الفدية.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن منشورا على الموقع الإلكتروني للمجموعة جاء فيه يوم الاثنين
" الموقع الآن تحت سيطرة " الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة ومكتب التحقيقات الاتحادي ووكالات إنفاذ قانون أخرى.

وقال مسؤول بمكتب التحقيقات الاتحادي إن وكالات إنفاذ القانون من 11 دولة شاركت في العملية، التي شهدت مصادرة 11 ألف نطاق تستخدمه مجموعة لوك بيت، والمجموعات المرتبطة بها لتسهيل دفع الفدية.

وأضاف المسؤول أنه تم تنفيذ العملية، التي عرقلت البنية التحتية للمجموعة واستهدفت نظامها لنشر البرمجيات الخبيثة، خلال الأيام الماضية.

وتتخصص لوك بيت في استخدام برامج خبيثة تعرف ببرامج الفدية لتشفير الملفات على الحواسب الآلية للضحايا، وبعد ذلك مطالبتهم بدفع أموال لإتاحة هذه الملفات مجددا.

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