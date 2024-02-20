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26 دولة في الاتحاد الأوروبي تدعو لهدنة إنسانية فورية في غزة

2/20/2024 5:29:29 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

دعت 26 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي إلى "هدنة إنسانية فورية من شأنها أن تؤدي إلى وقف إطلاق نار مستدام" في قطاع غزة، حسبما قال الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والشؤون الأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في بروكسل يوم الاثنين.

وفي اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، حذرت جميع دول التكتل، باستثناء المجر، إسرائيل من شن هجوم على مدينة رفح بجنوب غزة، مشيرة إلى أن ذلك سيعمق كارثة نحو 5ر1 مليون لاجئ مكدسين في المدينة.

وقال وزير الخارجية الأيرلندي مايكل مارتن قبل الاجتماع: "إن هجوما على رفح سيكون كارثيا تماما... سيكون غير معقول".

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