هيئة الهلال الأحمر الإماراتي تطلق حملتها الرمضانية بتكلفة 37 مليون درهم

أعلنت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، عن إطلاق حملتها الرمضانية الموسمية تحت شعار (رمضان ... عطاء مستمر)، والتي تشتمل على العديد من البرامج منها إفطار الصائم وزكاة الفطر وكسوة العيد والمير الرمضاني وكسر الصيام، بكلفة مبدئية تقدر بنحو 37 مليون درهم قابلة للزيادة. وبواقع زيادة بلغت 3 ملايين درهم عن العام الماضي الذي خصصت له الهيئة مبلغ 34 مليوناً و146 ألف درهم.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الهيئة، اليوم الثلاثاء، بمقرها في أبوظبي، أوضحت خلاله أن الحملة من المقرر أن تشمل 44 دولة حول العالم، مشيرة في الوقت نفسه بأن الحملة، ستعمل على توفير مليون و800 ألف وجبة إفطار صائم داخل وخارج الدولة.

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