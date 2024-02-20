نمو متسارع للمنشآت الصحية والعاملين فيها في دبي

شهد القطاع الصحي في دبي نمواً مذهلاً في أعداد منشآته والعاملين فيها من المهنيين الصحيين، خلال السنوات الخمس الماضية بداية من العام 2019 وحتى العام الماضي 2023، الأمر الذي عكس حجم النمو المتسارع لهذا القطاع الذي يُعد من أكثر القطاعات تطوراً وتقدماً.

وكشفت إحصاءات حديثة لهيئة الصحة بدبي أن أعداد المنشآت الصحية ارتفع بشكل لافت من 3431 منشأة عام 2019، إلى 4922 منشأة في العام الماضي 2023، وتمثل ذلك في 53 مستشفى حكومي وخاص، و58 مركزاً لجراحات اليوم الواحد، و2315 عيادة خارجية تخصصية، و1495 صيدلية، و119 مركز تشخيص، و655 منشأة طبية مساندة.

كما زاد عدد المهنيين الصحيين في دبي من 39548 مهني صحي في 2019 إلى 58788 في 2023، وشمل ذلك: 13082 طبيباً، و4071 طبيب أسنان، و22960 متخصصاً ومتخصصة في التمريض والقبالة، و18407 متخصصاً في المهن الطبية المساندة.

في الوقت نفسه شهد عام 2023، إقبالاً شديداً من المهنيين الصحيين الراغبين في العمل في القطاع الصحي في دبي، حيث رصدت هيئة الصحة 904646 تسجيلاً جديداً، إلى جانب26279 تسجيلاً جديداً للمنشآت الصحية، و952 طلب تفعيل للمنشآت الصحية، خلال العام نفسه.

في ضوء ذلك أكد سعادة عوض صغير الكتبي المدير العام لهيئة الصحة بدبي أن النمو السريع في أعداد المنشآت الصحية، يعكس قوة ومكانة مدينة دبي على خريطة الصحة الدولية، وكيف أصبحت دبي أحد أهم الوجهات المفضلة لرؤوس الأموال والاستثمارات الصحية، وموطناً مهماً للمستشفيات والمراكز الطبية العالمية ومتعددة الجنسيات، التي اختارت دبي مقراً لها.

وقال سعادته إن المناخ الاستثماري المميز والبنية التحتية والتقنية المتطورة وحزمة التسهيلات، وغير ذلك من مقومات النجاح التي وفرتها دبي للقطاع الصحي، هو ما زاد من سرعة ووتيرة نمو المنشآت الصحية، وحفز على توسعها وتنوعها وانتشارها في ربوع دبي.

وأشار إلى أن الأعداد المتزايدة في صفوف المهنيين الصحيين، تُظهر أيضاً جانباً مهماً من تفوق مدينة دبي في المجال الصحي، وحرصها على توفير بيئة عمل مثالية، وجاذبة للمواهب والنخب الطبية، والكوادر المساندة والمهنيين الصحيين بشكل عام، الذين يرون في القطاع الصحي في دبي مستقبل أفضل لهم، ولمسيرتهم المهنية.

وأكد الكتبي أن كل هذا النمو في المنشآت الصحية والمهنيين الصحيين، ينعكس بشكل إيجابي على حركة السياحة العلاجية، ويعزز مكانة دبي وقدرتها التنافسية كوجهة رائدة في هذا المجال الحيوي.

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