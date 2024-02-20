«بن غاطي» تعين 7 بنوك لإصدار أول صكوك لها بالدولار

أعلنت «بن غاطي للتطوير»، الشركة العاملة في مجال العقارات في دبي، عن استعدادها لإصدار أول صكوك لها بالدولار الأمريكي خلال الأيام المقبلة، في حال توفرت ظروف السوق المواتية لذلك، في إطار استراتيجية الشركة الرامية لتنويع مصادر تمويلها.

ووقع اختيار بن غاطي على 7 بنوك، لتولي مسؤوليات إدارة العملاء المحتملين وعملية الاكتتاب خلال الصفقة الأولى من نوعها للشركة في أسواق رأس مال الدين، وهي بنوك: الإمارات دبي الوطني، ودبي الإسلامي، وأبوظبي الإسلامي، وإتش إس بي سي، والمشرق، والشارقة الإسلامي، ورأس الخيمة الوطني.

ومن المقرر إصدار الصكوك بالدولار، ليتم استحقاقها خلال ثلاث سنوات؛ مع توقعات بأن تكون بالحجم القياسي. وتعكس هذه المبادرة سعي الشركة إلى استكشاف سبل مبتكرة لجمع رأس المال تراعي التزامها الراسخ بمبادئ التمويل المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.

كما اختتمت مجموعة بن غاطي القابضة أخيراً جولة تعريفية ناجحة غير مخصصة للصفقات، حيث التقت بالمستثمرين من ذوي الدخل الثابت في هونج كونج ولندن. وكذلك أعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أخيراً عن منح الشركة التصنيف الائتماني B+، إلى جانب نظرة مستقبلية إيجابية.

وتعمل بن غاطي على تطوير مشاريعها العقارية فائقة الفخامة بالتعاون مع علامات عالمية فاخرة، مثل بوغاتي ومرسيدس - بنز وجاكوب آند كو، وتمثل هذه المشاريع الثلاثة الحضور الأول لهذه العلامات العالمية في سوق العقارات. وتقدر القيمة الإجمالية لمشاريع الشركة من الفئة فائقة الفخامة ذات العلامات العالمية بحوالي 17.4 مليار درهم. كما تمتلك بن غاطي مشاريع مميزة في الفئتين الأساسية والفاخرة بقيمة تصل إلى نحو 13.8 مليار درهم، ليصل إجمالي قيمة محفظة مشاريعها المتنوعة إلى أكثر من 31.2 مليار درهم.

وقد أعرب محمد بن غاطي الرئيس التنفيذي للشركة عن حماسه لإصدار الصكوك المرتقب، مؤكداً أن هذه الخطوة تتماشى مع المركز المالي القوي للشركة وسمعتها الطيبة في السوق.

ومع الإنجاز المرتقب لإصدار صكوك الدولار الأمريكي للمرة الأولى، تسطّر شركة بن غاطي مرحلة جديدة من النمو تقوم على الاستثمارات الاستراتيجية والتزامها الراسخ بتقديم قيمة للمساهمين.

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