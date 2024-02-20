مليار درهم تمويلات للتجارة غير النفطية قدمتها «موانئ دبي» و«الاتحاد لائتمان الصادرات»

أعلنت منصة التمويل التجاري من موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد) عن إنجاز تمويلات تجارة غير نفطية في دولة الإمارات تتجاوز قيمتها المليار درهم، بدعم من «الاتحاد لائتمان الصادرات»، شركة حماية الائتمان التابعة لحكومة دولة الإمارات، وذلك بعد مرور أكثر من عام على بدء الشراكة بين المؤسستين، والتي قامت بهدف تعزيز تدفق التجارة الدولية، ودعم عمليات التصدير في الدولة.

وشملت التمويلات المقدمة عبر منصة التمويل التجاري من «دي بي ورلد» و«الاتحاد لائتمان الصادرات» تعاملات مختلفة تشمل المنتجات الزراعية والمواد الكيماوية والمصنوعات ومواد البناء، يعود الجزء الأكبر منها للمؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم، والتي كانت تواجه تحديات طويلة الأمد في الوصول إلى حلول التمويل اللازمة لاغتنام فرص التجارة العالمية.





ائتمان

وتهدف «الاتحاد لائتمان الصادرات» في دولة الإمارات إلى إتاحة الائتمان التجاري للمؤسسات المالية، وتمكينها من تقديم التمويلات للشركات العاملة في مجال التجارة الدولية. ويعتبر الائتمان التجاري الذي تقدمه الشركة عاملاً رئيسياً في الحد من المخاطر يمكن المؤسسات المالية من توفير حلول رأس المال التشغيلي، والمساهمة بشكل كبير في النمو الشامل للتجارة والاقتصاد في دولة الإمارات.

واعتماداً على خبرتها الطويلة خلال مسيرة تحولها إلى مزود شامل بالحلول اللوجستية الذكية، أدركت موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد» التحديات المستمرة التي تواجهها الشركات في الوصول إلى حلول التمويل التجاري اللازمة لتمكينها من فرص التجارة العالمية. ولذلك، قامت بإطلاق منصة التمويل التجاري من «دي بي ورلد» لمعالجة مشكلات نقص التمويلات التجارية، وربط الشركات مع المؤسسات المالية مباشرة، لتمكينها من الحصول على تسهيلات التمويل التجاري عبر ميزانيتها العمومية.





تمكين

وقال سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية: «تتمثل رؤية موانئ دبي العالمية في تمكين مستقبل يتجاوز فيه تدفق التجارة كل الحدود، ويتيح فرصاً غير مسبوقة لتعزيز ازدهار الدول والشركات على حد سواء. ومن خلال التكامل السلس مع بنيتنا التحتية القوية، وتعزيز التعاون الهادف، وتسخير التكنولوجيا المتطورة وحلول التمويل المبتكرة، نهدف إلى الارتقاء المستمر بمنظومة التجارة العالمية».

وبالإضافة إلى القدرات اللوجستية التي توفرها موانئ دبي العالمية، تقدم منصة التمويل التجاري من «دي بي ورلد» حلولاً شاملة ومتكاملة لدعم التجارة، مما يوفر للشركات حلول تمويل تجاري منظمة ويساعدها على النمو. كما يتيح الجمع بين الخدمات اللوجستية والتمويل التجاري للشركات حلاً اقتصادياً مخصصاً لنماذج أعمالها، فضلاً عن تمكين الشفافية والرؤية الشاملة للبضائع والمنتجات الأساسية، ويسهل أعمال التأمين التجاري مثل شركة «الاتحاد لائتمان الصادرات». كما ساهمت هيكلة حلول التمويل التجاري عبر المنصة في تسهيل تمويل الشركات، وتعزيز تدفق التجارة ودعم الاقتصاد في دولة الإمارات.

وقالت رجاء المزروعي، الرئيس التنفيذي لشركة «الاتحاد لائتمان الصادرات»: «يسهم تعاوننا مع منصة التمويل التجاري من «دي بي ورلد» في تعزيز اقتصاد التصدير وتأمين عمليات الائتمان والإقراض، بما يدعم مهمتنا المتمثلة في تسهيل العمليات التجارية الموثوقة للشركات الإماراتية في جميع أنحاء العالم، ونتطلع من خلال هذه الشراكة إلى تحقيق ذلك عبر تسهيل وصول هذه الشركات إلى حلول التمويل والائتمان».

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